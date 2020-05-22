22 Mayıs 2020

HANDAN SEMA CEYLAN

Koronavirüs pandemisi şirketlerin satın alma süreçlerini de etkiledi. Daha önceden ‘maliyet azaltmak’ önemli bir gündemken, artık şirketlerin ayakta kalmasını etkileyecek bir tedbir haline geldi. Yaşanan süreci değerlendiren Koç Topluluğu şirketlerinden Zer AŞ’nin Genel Müdürü Mehmet Apak, “Biz satın alma yapmak isteyen müşteriler ve tedarikçiler arasında bir köprüyüz. 2019’da ‘Sahne tek başına olanların değil, işbirlikteliği yapanların, sahneyi paylaşanların olacak’ demiştik. Yaşadığımız travmalı süreç bu söz altında stratejimizin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Ekosistemimiz iyi çalıştı. Salgın travması ekosistem korunarak atlatılacak” dedi.

Zer; lojistik, endirekt malzeme ve medyanın yanı sıra dış kaynak personeli, ekipman, ulaşım ve tesis yönetimine yönelik özel satın almalar gerçekleştiriyor. Hizmet portföyü; ikinci el emtia satışına, endüstriyel atık ve hurda satışına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Toplamda 100’ü aşkın kategoride müşteriler adına satın alma gerçekleştiriyor. Üstelik geliştirdiği satın alma teknolojilerini, yani yazılımları satıyor hatta ihraç ediyor. Firmanın sistemine kayıtlı 15 binden fazla tedarikçisi bulunuyor. Dijitalleşmenin öne çıktığı bu süreçte satın alma uzmanlığının değerinin arttığını belirten Zer AŞ Genel Müdürü Mehmet Apak, “2019’da dalgalı bir denizde tedarikçi için de satın alan için de güvenli liman olduk. 2020’de de güvenli liman olduğumuz gösterdik. Tedarikçimiz bizi üzmedi, müşterilerimizi mağdur etmedi. Biz de onların arkasında durduk. Böyle zamanlarda ürün tedariki noktasında istenmeyen şeyler yaşanabilir. Bizim sistemimiz tüm bu olumsuzlukları engeller” açıklamalarını yaptı.

Yarının dünyası sahneyi paylaşanların

Apak, “Pandemi süreciyle birlikte gümrük ve lojistik alanında kısıtlamalar yaşandı. Artan gümrük bekleme süreleri nedeniyle maliyet artışları ortaya çıktı. Üretim açısından bazı kritik parçalar stoklandı, üreticiler alternatif tedarikçi arayışlarına girdi” diyerek, şunları kaydetti: “Bu noktada güvenilir tedarikçiye ulaşma, doğru sözleşmelerin yapılması, sözleşme şartlarına uyum şirketlerin satın alma yönetimlerinin kritik maddeleri olarak öne çıktı. Buna karşılık satışların düşmesiyle birlikte siparişlerin azalması tedarikçiyi sıkıntıya soktu. Ekonomik döngüdeki bu zayıflama ödemelerde gecikme sorununu ortaya çıkardı. Bu da tedarikçilerin güvenli liman arayışını kuvvetlendirdi. Bizim hep ifade ettiğimiz gibi iş birlikteliği ve uzun yol arkadaşlığı kavramlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Salgının yarattığı travmadan çıkış için ben tüm ekonomik aktörlerin ‘iş birlikteliği’ stratejisinden yararlanmasını önermekteyim. Yarının iş dünyası, tek başına alkış alanların değil, başarılı iş birliktelikleriyle aynı sahneyi paylaşacakların dünyası olacaktır. Biz azalan talebe rağmen tedarikçilere farklı sektörlerden farklı müşteriler bulduk.”

Dijitale erken yatırım avantaj oldu

Yüz yüze görüşmenin mümkün olamadığı bu süreçte stratejik satın alma çözümleri Promena’nın öne çıktığını söyleyen Apak, “Bu zorlu süreçte tüm sektörler dijitale geçişin zorluklarını yaşarken biz teknolojik bir satın alma şirketi olmanın avantajlarını yaşadık. Yıllardır dijital dönüşüme yaptığımız yatırımlar, teknolojik yenilikleri takip ederek kendimizi geliştirmemiz, bize uygun olan teknolojileri kendi iş alanlarımızda kullanmamız tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz arasındaki iş akışının kesintisiz ilerlemesini sağladı” dedi.

Promena dünyanın ilk 50’sinde



ABD’de kurulan ve dünyanın farklı ülkelerinden birçok satınalma profesyonelinin üye olduğu, global trendlerle ilgili bilgiler sunan bir satın alma ağı olan SpendMatters, 2020’de Zer’in stratejik satın alma platformu Promena’yı “Dünyada İzlenmesi gereken 50 şirket” arasında gördü ve Promena bu listeye giren ilk ve tek Türk platform sağlayıcı oldu.