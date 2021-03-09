Salgında rakiplerimizden olumlu ayrıştık

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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY’nin salgın döneminde çok güçlü bir performans sergilediğini belirterek, “Türk Hava Yolları’mız operasyonel ve finansal sonuçlarıyla tüm rakiplerinden olumlu ayrışmayı başarmıştır” dedi.

THY’nin değerlendirme toplantısında konuşan Aycı, salgın sürecinde bütün dünyada havacılığın en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini vurgulayarak, “Havacılık sektöründe rakamlar neredeyse bir anda 20 yıl geriye gitti ve bir anda kapatılmalar, karantinalar, PCR testleri gibi uygulamalardan dolayı ciddi anlamda havacılık sektörü tarihin en zor yılını geride bıraktı. Özellikle 2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara, belirsizliklere rağmen ‘bayrak taşıyıcı’ olarak Türk Hava Yolları’mız operasyonel ve finansal sonuçlarıyla tüm rakiplerinden olumlu ayrışmayı başarmıştır. Dünyadaki tüm rekabet ettiği şirketlerden daha iyi performe etmeyi başarmıştır” dedi.

Son çeyrekte 1,8 milyar dolar gelir

THY’nin 2020’nin 4’üncü çeyreğinde gerçekleştirdiği başarılı performansa dikkati çeken Aycı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Özellikle 2020’nin son çeyreğinde 3’üncü çeyrek performansını da geçerek, son çeyrekte 112 milyon dolar da faaliyet karı elde etmeyi başararak seneyi kapattık. 2020’nin üçüncü çeyreğinde 2019 yılının yüzde 40’ı seviyesinde gelir üretebilmiştik son çeyrekte bu oranı yüzde 55’e kadar da çıkardık ve bu anlamıyla son çeyrekte de 1,8 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi başardık.”

Aycı, 2020’nin nakit yönetiminin önem kazandığı bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “2020 yılı nakit yönetiminin önem kazandığı ve bu konuda önemli bir teste tabi olduğumuz bir yıl oldu. Bu dönemde 2019 yılının yüzde 40 seviyesinde kapasite arz edilmesine rağmen operasyonlardan yaklaşık 400 milyon dolar nakit üretme başarısını da elde ettik. Sene başında planlamış olduğumuz yatırımlardan yaklaşık 300 milyon dolarlık bir tasarruf gerçekleştirdik.”

Aycı, desteklerden asgari derecede yararlanarak THY’nin öz kaynakları ve operasyonel verimlilikle krizi yönettiklerini belirterek, “Kriz yönetiminin, krizi fırsata çevirmenin tarifini yeniden yaparak, bunu özellikle kargoyla hayata geçirdik. Kargoda ortaya koyduğumuz performansla, Türk Hava Yolları Kargo teşkilatı bütün dünyada en hızlı büyüyen, en çok büyüyen kargo teşkilatı ve operasyonu olmayı başardı. Pazar payımızı da yaklaşık yüzde 5’e getirerek dünyada 6’ncı sıraya yükselmeyi başardık” ifadesini kullandı.

THY’nin kriz yönetimi konusunda en başarılı hava yolu olduğunu ifade eden Aycı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Pandemi süresince yolcu sayılarına baktığımızda THY yüzde 62 yolcu düşüşüyle rakiplerine göre, en az yolcu sayısında düşüş kaydeden hava yolu olmayı başardı. 28 milyon yolcuyu taşımayı her şeye rağmen başarmış oldu. Emsal hava yollarında ortalama 22 puanlık doluluk düşüşleri olurken THY›de bu doluluk düşüşleri yüzde 1112 mertebesinde kaldı ve yüzde 71 doluluk oranıyla, doluluğunu yine dünyada en çok sağlayan hava yolu olmayı başardık.”

Aycı, THY’nin kapasitesini kademeli bir artışla 165 yurt dışı 44 yurt içi noktaya çıkararak 2020 yılını tamamladığını kaydederek, “Bu dönemde THY, Avrupa’da en çok uçuş gerçekleştiren network hava yolu olmayı da başarmıştır” dedi.

Aycı, 2020 yılında kargo gelirlerinde yaşanan artışa dikkati çekerek, “Bu dönemde atıl kalan geniş gövde yolcu uçaklarımızı kargo taşımasında dünyada ilk kullanan taşıyıcılardan biri olmayı, 40 bin ton ilaç ve medikal malzemeyi ayrıca taşımayı ve insani görevlerimizi yerine getirmeyi de başardık. 2020 yılında kargo birim gelirlerimiz yüzde 66 artarken toplam kargo gelirlerimiz yüzde 61 artış gösterdi” şeklinde konuştu.