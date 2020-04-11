Salgınla mücadeleye Nefes verdi

11 Nisan 2020

Nef Vakfı, içinde olduğumuz bu zor günlerde salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık personellerimizi korumak, hastanelerimize destek olmak ve hastalarımıza yardımcı olmak için harekete geçti. Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği hafta çalışmalarına başlayan Nef Vakfı; alanında uzman hocalardan, endüstriyel tasarımcılardan, malzeme ve mekatronik mühendislerden oluşan Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti kurdu ve tüm Türkiye’deki hastanelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için 21 Mart itibariyle de üretimlere başladı.

Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti’ndeki hocalardan ve hastanelerden gelen yönlendirmelerle öncelikli olarak ihtiyaç duyulan malzemeler belirlendi, endüstriyel tasarımcılarla prototipler tasarlandı. Solunum filtresi gibi hassas malzemeler için mikrobiyoloji laboratuvarlarında testler yapıldı. Nef Vakfı, hastanelerden gelen kullanım testlerinden sonra ihtiyaç duyulan malzemeler için seri üretimlere başladı. Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyet’inde yer alan gönüllü profesyoneller sayesinde salgının daha en başında ihtiyaç duyulan malzemeleri belirleyen ve aynı hafta içerisinde tasarımdan üretime geçmeyi başaran Nef Vakfı, bu süreçteki deneyimi ile diğer kurum ve girişimlerin de üretimlerine destek oluyor.

260 binden fazla malzeme hastanelere teslim edildi

Toplamda 500 bin koruma siperliği, 10 bin entübasyon ve numune alma kabini, 2 bin dezenfeksiyon istasyonu ve 100 bin anti bakteriyel tulum üretecek olan Nef Vakfı, 1 hafta içinde ürettiği 340 bin adetten fazla malzemeyi tüm Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya başladı. Bugünlerde solunum cihazı ara parçaları ve antibakteriyel hava filtresi gibi hayati parçaların da testlerini tamamlamayı hedefleyen Nef Vakfı, 6 farklı malzemenin üretim sürecine ve malzemeleri hastanelerimize teslim etmeye devam edecek.

“Biz bir olup, birlik olunca her zorluğun üstesinden geliriz”

Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur yaptığı açıklamada “Bu zor dönemde salgınla mücadelede en ön safta cansiperane bir şekilde savaşan sağlık personellerimizi salgından korumak için harekete geçtik. Ürettiğimiz malzemeleri sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya başladık, ulaştırmaya da devam edeceğiz. Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti’miz ile; önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar için tasarımlar geliştirip, bu mücadelede en ön safta görev alan sağlık personelimize gücümüz yettiğince destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bir olup, birlik olunca her zorluğun üstesinden geliriz. İnanıyoruz ki, bu zor günlerin de üstesinden birlikte geleceğiz.” dedi.

Nef Vakfı 2012 yılından beri sosyal projeler yürütüyor

Bir gayrimenkul şirketi olan Nef, her sene dağıtılabilir karının yarıdan fazlasını Nef Vakfı’na bağışlıyor. Nef Vakfı da, insanların dertleriyle dertlenmenin, hayatlarına değer katabilmenin önemini bilerek 2012 yılından beri sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Vakıf, salgınla mücadele öncesi Elazığ’daki depremzedeler ve Yunanistan sınırındaki mültecileri için yerinde yürüttüğü sosyal projeler ile dikkat çekmişti.

İsim listesi

Proje Yürütme Kurulu’ndu kimler var?

- Erden Timur - Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

- Doç. Dr. Erhan Şükür - Sakarya Üniversitesi Ortopedi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

- Prof. Dr. İsmail Ciner - Marmara Üni. Pendik Hast. Başhekimi / Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı

- Doç. Dr. Mehmet Hilmi Doğu - İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü İdari Sorumlu

- Doç. Dr. PhD. Mehmet Mesut Sönmez - İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

- Dr. Önder Çerezci - VKV Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Departmanı

- Prof. Dr. Özgür Yigit - İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi

- Prof. Dr. Tufan Tükek - İstanbul Tıp Bilimleri Fakultesi Dekanı

- Prof. Dr. Yahya Güldiken - İstanbul Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

- Erdem Kahraman - Endüstriyel Tasarımcı

- Caner Durmuşoğlu - Mekatronik Mühendisi

- Volkan İleri - Elektrik Elektronik Mühendisi / Nef Vakfı Danışmanı

- Doğan Tuncel - Makine Mühendisi / Nef Vakfı Danışmanı

- Turabi Yücel - Girişimci / Nef Vakfı Danışmanı

- Murat Döker - Girişimci / Nef Vakfı Danışmanı

- İlker Vardarlı - 3 Boyutlu Destek Kurucusu

- Ramazan Subaşı - 3 Boyutlu Destek Kurucusu

- Nuh Hakan Oflazer - Nef Vakfı Proje Yöneticisi

- Burhan Saral - Nef Vakfı Proje Yöneticisi

- Selçuk Burçak Çelik - Nef Vakfı Proje Yöneticisi