Salix'in 25 MW'lık projesi iptal

12 Nisan 2020

Kerim ÜLKER

2018'de Üstay Yapı'dan Mustafa Kemal Paşa Elektrik Üretim A.Ş.'nin yüzde 95'ini satın alan Salix Yatırım Holding, Bursa’ya tesise onay alamadı.

25 MW’lık biyogaz tesisini yapmak için bu satın almayı yapan Salix Yatırım'a üretim lisansı alınabilmesi için gereken yerel makam izinleri verilmedi. Yaşanan sorunlardan dolayı projenin devam edemeyeceğini Salix Yatırım Holding, ise "Bu sebeple önlisansın iptali için EPDK nezdinde başvuru yapılmış olup projeyi geliştirmekte sorumlu firma ile sözleşmeden doğan haklarımızın kullanılması konusunda süreç başlatılmıştır" açıklamasıyla duyurdu.

Salix Yatırım Holding, Mustafa Kemal Paşa Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinin yüzde 95'ini yaklaşık 3 milyon liraya 2018'de satın almıştı. Salix bu projeyle etlik tavuk(broiler) atığına dayalı 25 MW'lık kurulu gücünde elektrik üretim tesisi kumayı planlıyordu.