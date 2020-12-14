Saloni, 91’inci mağazasını Bosna Hersek’te açtı

BURSA (DÜNYA) - Saloni Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, Bursa’nın mobilya üretim üssü İnegöl’de 20 yıl önce ev mobilyaları üretimi için kurulan Saloni’nin gelinen noktada kendi segmentinde Türkiye’nin önemli ihracatçı firmaları arasına girdiğini vurguladı. İnegöl’deki 5 ayrı üretim tesisi ve bir lojistik merkezde, 400’ün üzerinde çalışanı ile yılda 30 bin set mobilya üretimi yaptıklarını anlatan Özbek, üretimin yüzde 70’ini ihraç ettiklerini kaydetti. İhracat odaklı stratejiyle ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri olmak üzere 60 ülkede 230 satış noktasına ulaştıklarını belirten Haluk Özbek, yurt dışı yapılanmaları noktasında yatırımlarının sürdüğünü, 91’inci mağazalarını da Bosna Hersek’te açtıklarını aktardı. özbek, “Saloni, kuruluşundan itibaren malzeme, mühendislik ve işçilik alanında kalite ve verimlilik odaklı çalışmaları ile estetik, sağlamlık ve konfor konularında sektörün öncüsü olmuştur. Özellikle mekanizma ve tasarım alanında alınan patentler, inovasyon ve mühendisliğe verilen önemin göstergesidir” dedi.

Haluk Özbek, önümüzdeki yıl mart ayında mevcut alanlarına ekleyecekleri 25 bin metrekare alana sahip yeni tesiste üretime başlayacaklarını da duyurdu. Özbek ayrıca ihraç pazarlarında Saloni’nin bilinirliğinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, Israil Devlet kanalı TV11’in İsrail’deki Türk markalarıyla alakalı yaptığı haberde mobilya kategorisinde Saloni en çok tanınan mobilya firması olarak habere konu olduğunu dile getirdi.