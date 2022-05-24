Saloni, ahşap oyuncak üretecek genç girişimcileri destekleyecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - Saloni CEO’su Haluk Özbek, İnegöl’de ahşap oyuncak üretimi-yatırımı yapacak girişimcileri destekleyecek. Ortaklardan birinin endüstriyel tasarımcı olması koşulu ile iki genç girişimciye 200 bin lira hibe destek sağlayacağını açıklayan Özbek, destek ile ilgili teknik detayları önümüzdeki günlerde açıklayacağını, başvuruların ise mail yoluyla Saloni’ye yapılacağını söyledi. Doğal ürünlerle çocuklara zararsız ürünlerin üretilmesini önemsediğini belirten Haluk Özbek, “Karbon ayak izi üretmeyen bir üretim prosesi olacak. Bir de mobilya sektörünün üretim merkezi olan İnegöl’de çok fazla ahşap artıkları oluşuyor. Bu parçalar tekrar ekonomiye kazandırılıp değerlendirilmiş olacak. Onun dışında ahşap oyuncak sektörünün doğru tanıtılırsa muazzam iş yapacağını, insanların kaliteli ahşap oyuncaklar bulmakta zorlandığını düşünüyorum. Birkaç yıldır böyle bir girişime ya ortak olmayı ya da desteklemeyi düşünüyordum. Sonrasında gençleri desteklemenin daha doğru olacağına karar verdim. Bununla ilgili bir tasarımcı arkadaş üretime başladı. Güzel de ilerliyor. İnandığım bir iş ve öncülük etmek istiyorum. Olabildiğince plastikten, kirletici malzemelerden uzak, çocuk sağlığına ve yaratıcılığa uygun bir iş kolu olur diye düşünüyorum” dedi.