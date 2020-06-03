Saloni ve Erhun Metal elektrikli araç için düğmeye bastı

03 Haziran 2020

Esra ÖZARFAT



BURSA - Saloni Yönetim Kurulu Başkanı ve Erhun Metal Kurucusu Haluk Özbek, “Kazanımlarımızı tekrar ülkemizin ihtiyacı olan yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi ve ihracatına odaklanarak yıllardır ülkemizi mağdur eden cari açığın kapatılmasına ve artık ihracat fazlasının yakalanması hedefi için kullanacağız. Bu hedefle şehrimiz İnegöl’ün ve ülkemizin mutluluğu ve zenginleşmesine katkıda bulunmak mutluluğunu da yaşayacağız. Yaklaşık 5 yıldır teknik, tasarım ve mental olarak hazırlandığımız projemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. Bursa’nın otomotiv endüstrisindeki öncülüğünü Saloni’nin tasarım gücü ve 10 yılı aşkın bir süredir altyapısına 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıkları Erhun Metal tecrübesiyle birleştireceklerini belirten Özbek, hızlı bir şekilde şirket kuruluşu, yeni ortaklık yapılanmaları ve markalaşma çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

İlk basın toplantısı Temmuz ayında yapılacak

Temmuz ayında proje ile ilgili ilk ulusal basın toplantısını düzenleyeceklerini aktaran Haluk Özbek, araçların şehir içi kısa mesafe kullanımı amaçlı olacağını bildirdi. Özbek, yakın ve orta gelecekte üretim vizyonunda 4 tekerlekli kapalı ve açık elektrikli mini otomobiller, elektrikli gokart araçları, elektrikli engelli arabaları, elektrikli motosiklet ve bisikletler, elektrikli ATV, elektrikli tarım aletleri ile elektrikli insanlı drone üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Haluk Özbek şunları söyledi, “Bize bu cesareti veren, bu üretim tecrübelerini kazandıran, bu altyapıyı sağlayan, canımız ülkemize, tüm çalışma arkadaşlarımıza, tüm mühendis ve tasarım ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. 5 yıl içinde dünyanın birçok şehrinde araçlarımızın insanlığa çevreyi kirletmeden hizmet edeceği sözünü veriyoruz.”