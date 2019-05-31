Sami Trafo, nüve kesim hattı ile dışa bağımlılığı azaltacak

31 Mayıs 2019

Eray ŞEN

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Sami Trafo, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından da desteklenen proje ile ‘nüve kesim hattı’ kuruyor. Türkiye’nin 2012- 2017 yılları arasında en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına giren Sami Trafo Makina İmalat Limited Şirketi’nin Genel Müdür Yardımcısı Noyan Yiğit Dağsuyu, yeni hat ile dışa bağımlılığı azaltacaklarını söyledi.

Projenin maliyetinin yaklaşık 2.5 milyon TL olduğunu, bunun 500 bin TL’sini ÇKA’nın hibe olarak karşıladığını belirten Dağsuyu “Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan destek aldığımız üçüncü proje oldu. İlk olarak 2012’de folyo sarım makinesi, daha sonra yeni tesisimize taşındığımız 2016’da vinç ve bobin sarım makineleri yatırımlarımıza ÇKA desteği almıştık. Şimdi de trafolarda kullandığımız silisyumlu sacların kesimine yönelik nüve kesim hattı projemizde destek aldık. Yeni hattı kurduğumuzda dışa bağımlılığı azaltıp, birim maliyette iyileşme elde edeceğiz. Yurtdışındaki pazarlarda daha rekabetçi olacağız” dedi. Bu hattın tedarik konusunda yaşanan sorunun çözümüne yardımcı olacağını vurgulayan Dağsuyu “En büyük sıkıntımız şu anda, yurtiçindeki tedarikçilerimizin bizlere cevap verememesi. Ondan dolayı, bu üretimleri de bünyemize katıp, sorunsuz şekilde ihracata devam edebileceğiz” diye konuştu.

Sonbaharda orta güç trafoları üretimine başlıyoruz

Bu yılın eylül ayında yaklaşık 4- 5 milyon dolarlık bir yatırımla ‘orta güç trafoları’ üretecek yeni bir tesisin kurulumuna yönelik hazırlıklarının devam ettiğini de açıklayan Dağsuyu “Yeni makinelerimiz eylülde İsviçre ve İtalya’dan gelecek. Yeni tesisimizi de yine OSB içerisinde bulunan 20 dönümlük arsaya kuracağız, 10 dönümü kapalı olacak. Mecut tesiste ise dağıtım trafoları üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Üretimimizin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz

Adana OSB’de 4 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 12 bin metrekare alanda, yaklaşık 70 çalışan ile üretim yaptıklarını belirten Dağsuyu, “Ayda 300 dağıtım transformatörü, yaklaşık 10 adet de güç transformatörü üretebilecek kapasitemiz var. Üretimimizin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz. İhracat pazarızımda şu anda 13 ülke bulunuyor. Bunların çoğu Afrika ülkesi. Yeni pazarlarımıza Avrupa ve Balkanlar da katıldı.”

Kullandığımız hammadde yurtdışından geliyor

Türkiye’de genelde tüm sektörlerde olduğu gibi dışa bağımlılığı yüksek bir sektörde üretim yaptıklarına dikkat çeken Dağsuyu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ürünlerimizde kullandığımız hammaddenin yüzde 90’ı yurtdışı kaynaklı. Tedarikçilerimiz yurtiçi olsa da kullandığımız trafo yağı, silisyumlu sac, izolasyon malzemeleri gibi ürünler Avrupa veya Uzakdoğu menşeli. Bu durumda dövizdeki sıkıntılar iç piyasayı da sıkıntıya sokuyor, tedarikçilerimiz zor durumda kalıyor. Sizin bunlara alternatif çözümler bulmanız gerekiyor.”

Ar-Ge Merezi için başvuracak

Şirket bünyesinde 10 kişilik Ar-Ge ekibinin çalıştığını bildiren Dağsuyu, şu bilgileri verdi: “TÜBİTAK ile gerçekleştirdiğimiz iki tane bitmiş Ar-Ge projemiz var, biri reaktörlerle, diğeri de trafolarla ilgili. Şimdi üçüncü projemize başladık. Bu proje uzaktan izlemeli bir transformatörle ilgili. Trafonun yanına hiç gitmeden cep telefonunuza indirdiğiniz bir app ile trafonun bütün verilerini alabileceğiniz bir yazılım ve trafonun kendisini dizayn etme konusunda çalışıyoruz.” Dağsuyu, şirket olarak Ar-Ge merkezi olmak için başvuruyu en kısa zamanda yapacaklarını sözlerine ekledi.