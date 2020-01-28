Samlı Solar Enerji, güneşte çatıya odaklandı

28 Ocak 2020

Anahtar teslim güneş enerjisi santralleri kuran Samlı Solar Enerji, geçen yıl mayıs ayında yürürlüğe giren yeni Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği sonrasında çatı pazarında daha aktif rol almaya başladı. Şirket, şimdiye kadar yaptığı arazi ve çatı kurulumları neticesinde yıllık 2 bin 500 tonluk karbon salımını engelledi. Özellikle müstakil ev, iş yeri, soğuk hava deposu ve fabrika gibi yapıların çatısında önemli bir pazarın oluştuğunu belirten Samlı Solar Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Samlı, “2019 yılı çok ciddi ve yoğun bir çalışma ile geçti ve bunun karşılığını bu yıl almaya başladık” dedi.

“OSB çatılarında önemli bir potansiyel var”

Gaziantep ve bölgede etkin rol oynadıklarına değinen ve kendi tasarladığı taşıyıcılarla kurulumunu yaptıkları öz tüketimli 31.2 kWp’lik Çatı-GES’i devreye aldıklarını söyleyen Samlı, “İki projenin kurulumuna başlayacağız. Şu an iki projenin daha montajına başladık. Projelendirdiğimiz beş mesken daha bulunuyor. Hepsi tamamlandığında sadece mesken için toplamda 150 kW’a yakın Ev-GES kurulumunu tamamlayacağız. Bu ev kurulumları için bu çok ciddi bir rakam” diye konuştu. Fabrika çatılarına GES kurulması ile ilgili bilgi aktaran Samlı, “Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri çatılarında büyük bir potansiyel var. Şu an da çalışmasını yaptığımız yaklaşık 10 MW’lık bir portföy bulunuyor. İşletmeler için bina güçlendirme konusu bütün sanayicilerin ortak sorunu” ifadesini kullandı. Samlı, OSB müdürlüklerinin haklı olarak ciddi bir mühendislik hesabı ile uygunluk verdiğini belirterek, “Kurulu bir GES’in bütün aksamları ile metrekareye uyguladığı yük 10 ila 15 kilogram arasında. Bu çok hafif bir yük fakat çatının altında onlarca makine, yüzlerce insan var. Doğru hesap yapılmadan ilerlemek de doğru olmaz. Biz firma olarak işimizi büyük bir titizlikle yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“GES ile yatırımın dönüşü daha hızlı gerçekleşiyor”

OSB dışında bulunan işletmelerin bu sisteme çok daha fazla ihtiyacının olduğunu belirten Cemil Samlı, şunları kaydetti: “OSB’lerde çok büyük tüketim söz konusu. OSB dışındaki işletmeler elektriği çok daha pahalı kullanıyor. Bu durumda OSB dışında çatısına GES kuran firmaların yatırım dönüşü çok daha hızlı geçekleşiyor. Bizim de hedefimiz güneşin temiz, ucuz ve sonsuz enerjisini daha yaşanabilir dünya ve Türkiye için gelecek kuşaklara aktarmak olacak.”