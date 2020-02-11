Samlı Solar Enerji, güneşte çatıya odaklandı

11 Şubat 2020

Seda ER

Özellikle müstakil ev, iş yeri, soğuk hava deposu ve fabrika gibi yapıların çatısında çok büyük bir pazar olduğunu belirten Samlı Solar Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Samlı, “2019 yılının çok ciddi ve yoğun bir çalışma ile geçti ve bunun karşılığını bu yılın başı itibari ile almaya başladık” dedi.



Gaziantep ve bölgede etkin rol oynadıklarına değinen ve kendi tasarladığı taşıyıcılarla kurulumunu yaptıkları öz tüketimli 31,2 kwp lik Çatı-Ges’i devreye aldıklarını söyleyen Samlı, “İki projenin daha kurulumuna başlayacağız. Müstakil evlerin çatılarında muhakkak güneş enerjisinin olması lazım. Şu an iki projenin daha montajına başladık. Projelendirdiğimiz 5 mesken daha bulunuyor. Hepsi tamamlandığında sadece mesken için toplamda 150 kw’a yakın Ev-GES kurulumunu tamamlamış olacağız ki ev kurulumları için bu çok ciddi bir rakamdır” diye konuştu.



Fabrika çatılarına GES kurulması ile ilgili bilgi aktaran Samlı, “Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri çatılarında çok büyük bir potansiyel var. Şu an da çalışmasını yaptığımız yaklaşık 10 MW lık bir portföy bulunuyor. İşletmeler için bina güçlendirme konusu bütün sanayicilerin ortak sorunu. OSB Müdürlükleri haklı olarak ciddi bir mühendislik hesabı ile uygunluk veriyor. Kurulu bir GES’in bütün aksamları ile metrekareye uyguladığı yük 10-15 kg arasında. Bu çok hafif bir yük fakat çatının altında onlarca makine, yüzlerce insan var. Doğru hesap yapılmadan ilerlemek de doğru olmaz. Biz firma olarak işimizi büyük bir titizlikle yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

OSB dışında bulunan işletmelerin bu sisteme çok daha fazla ihtiyacını olduğunu belirten Cemil Samlı şu şekilde bilgi verdi; “OSB’lerde çok büyük tüketim söz konusu. OSB dışındaki işletmeler elektriği çok daha pahalı kullanıyor. Bu durumda OSB dışında çatısına GES kuran firmaların yatırım dönüşü çok daha hızlı geçekleşiyor. Bizim de hedefimiz güneşin temiz, ucuz ve sonsuz enerjisini daha yaşanabilir Dünya ve Türkiye için gelecek kuşaklara aktarmak olacaktır.