Sampa, 200 milyon euro ciro hedefliyor

31 Mayıs 2019

Sampa, Avrupa ve Amerika menşeli ağır vasıta ve iş makinesi üreticilerine parçalar üretiyor. Kamyon ve dorse parçası satışlarının, cirolarının yüzde 85’ini oluşturduğunu belirten Sampa Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu, 2018’in firmaları için verimli bir yıl olduğunu ifade etti.



Yılı 98 milyon euroluk ciroyla kapattıklarını söyleyen Altuncu, “Cironun yüzde 96’sı ihracat, yüzde 4’ü iç pazardan geldi. Ciromuz 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 14 arttı” dedi.

Ayrıca Mali, Libya, Ekvator Ginesi, Yeni Zelanda, Norveç ve Pakistan’ı pazarlarına eklediklerini kaydeden Altuncu, bu yıl 200 milyon euroluk ciro hedeflediklerini, bunun yüzde 5’ini iç pazar satışlarından elde etmeyi öngördüklerini söyledi.

İlk çeyrek sonuçları hedeflerinin gerçekçi olduğunu söyleyen Tarık Altuncu, bu anlamda yeni yatırımlarının hem makine parkuru ve süreç çeşitliliği anlamında hem de hedef pazar anlamında devam ettiğini bildirdi.

Dokuz fabrikalarından biri olan sıcak dövme fabrikalarının kapasitesini artırarak, otomasyon sistemlerini geliştireceklerini anlatan Altuncu, talaşlı imalat fabrikalarını modern makinelerle geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Bir sonraki aşamada kalıphaneyle ilgili yatırımlarının hayat bulacağını ileten Altuncu, “Bin referans kapasiteli bu tesisi iki katına çıkaracağız. Bir yandan amortisör üretim tesisi çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, yakın gelecekte mevcut üretim alanlarımızı çok daha geniş bir alanda ve modernize bir biçimde aynı çatı altında toplayacağız. Fabrika alanımızın artması ve diğer yatırım planlarımızın gerçekleşmesiyle birlikte üretimimiz ve ihracatımız katlanacak” diye konuştu.

100 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor

Sampa’yı Samsun’da 100 metrekarelik bir işletmede dağıtımcı olarak kurdukları bilgisini veren Tarık Altuncu, yıllar içinde imalat ve satış alanında büyük atılımlar yaptıklarını ifade etti.

Bugün itibarıyla Samsun OSB’de bulunan 100 bin metrekarelik entegre fabrika yerleşkesinde üretim yaptıklarını bildiren Altuncu, yüksek standartlara ve müşteri memnuniyetine odaklanarak ticari ağır vasıtalar için rekabetçi fiyatlarla ve mümkün olan en hızlı şekilde geniş bir yedek parça yelpazesi sunduklarını dile getirdi.

24 farklı kategori altında yaklaşık 15 bin ürün çeşidi üretmenin yanı sıra alım-satımını yaparak piyasaya 30 bin çeşit ürün sunduklarının altını çizen Altuncu, şöyle devam etti: “Süspansiyon, hava körüğü, makas, direksiyon, şaft, porya, kabin, şasi, soğutma, şanzıman, fren, kompresör dahil pek çok ürün grubunu bünyemizde bulunduruyoruz. Ayrıca, hammaddeden son ürüne tüm süreçleri kendi içimizde gerçekleştirerek yüksek kaliteyi garantiliyoruz.”

Teknolojiye önem verdiklerinin altını çizen Tarık Altuncu, bunu hem 3 bin 300 parçalık makine parkurlarında hem de SAP altyapısıyla çalışan ERP sistemlerinde görülebildiğini anlattı. Artık sektörün en gelişmiş B2B platformunu devreye alacaklarını dile getiren Altuncu, “Sampa Connect adını verdiğimiz bu platformda müşterilerimiz kendi siparişlerini oluşturabiliyor. Kendi palet ya da tırlarını doldurabiliyor, müşteri temsilcisi ya da herhangi bir insan etkileşimine gerek kalmadan iadeden değişime tüm süreçlerini tek bir panel üzerinden yönetebiliyor” ifadesini kullandı.

“10 milyon dolarlık yatırımla CAMP’i kurduk”

Sampa’nın sürdürülebilir kalitedeki başarısının sektörün en iyi Ar-Ge merkezlerinden birine sahip olmasından geldiğini söyleyen Tarık Altuncu, CAMP adını verdikleri bu tesiste parlak yeteneklerin yenilikçi bir düşünce yapısıyla aftermarket ve OEM için katma değerli ürünlere hayat verdiğini anlattı.

10 milyon dolarlık bir yatırımla 3 bin metrekarelik alana kurulan CAMP’in yüksek teknolojiye sahip beş birimden oluştuğunu dile getiren Altuncu, “Laboratuvar ve malzeme teknolojileri, ürün teknolojileri, mühendislik ve metot, kalıp ve donanım tasarımı, fikri haklar ve proje yönetimi bölümlerine sahibiz. Kurum içi inovasyonu zirveye çıkarmak hedefiyle şirketin yıllık cirosunun yaklaşık yüzde 2’sini CAMP’e ayırıyoruz” dedi.

Firmalarının 2018 yılında dingil aks başı, dingil pimi, V kolu burcu, ve en önemlisi Sampa 5’inci tekeri pazara sunduğunu anlatan Tarık Altuncu, 5’inci tekerin ağır vasıtalarda çekici ve dorse arasındaki bağlantı aksamı olduğu bilgisini verdi.

Dorseye bağlanması esnasında, doğru kılavuzlama ile otomatik bir kilitleme sağlamak ve tüm aracın hareketi esnasında, yol şartlarından doğan gerekli hareketleri yapabilen, gerekli süspansiyon işlevlerini yerine getirebilen mekanizmaları üzerinde bulundurduğu bilgisini veren Altuncu, “Tüm bu işlevler yerine getirilirken güvenlik kriterleri ön planda. UNECE için TIP onay (ECE R55) testlerinden başarı ile geçmiş olması gerekiyor. Sampa 5’inci teker, Türkiye’nin ilk ve tek UNECE (ECE R55) onaylı beşinci teker aksamı, Sampa ise dünyada TIP onaylı 5’inci teker üreten dört üreticiden biri” diye konuştu.

Ürünlerin testlerini gerçekleştiriyor

Sampa 5’inci tekerin Sampa’nın inovasyonun yanı sıra test ve ekipman yatırımlarına verdiği önemin en güzel örneği olduğunun altını çizen Tarık Altuncu, entegre yapıları ve bağımsız uluslararası kuruluşlarca denetlenen sekiz ayrı kalite sistemleri sayesinde ham maddeden bitmiş ürüne kadar tüm ürünlerin testlerini gerçekleştirebildiklerini ve ürünlerinin güvenliğini sağlayabildiklerini vurguladı.

Tip onaysız ya da herhangi bir testten geçmemiş ürünlerin kullanımı araç ömrünü azalttığını ileten Altuncu, şöyle devam etti: “Ama daha önemlisi şoför ve trafikteki diğer araçlar açısından son derece tehlikeli. Bu anlamda tüketicilerin test ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ve Avrupa regülasyonlarının benimsenmesi, yolları herkes için güvenli hale getirecek.”

Öte yandan, içinde bulunduğumuz bu dönemde katma değerli ihracat yapanların öne çıkacağını ifade eden Tarık Altuncu, bunun yanında teknolojiyi iyi kullanan, inovasyona yatırım yapan, bilimsel çalışmaları üretim ile harmanlayanların yükseldiği bir dönem olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin global yedek parça markası olduklarını yineleyen Altuncu, küresel konumlarını pekiştirmek üzere çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Sampa’nın 1950’lere dayanan tecrübe ve uzmanlığı ile çalıştığına değinen Tarık Altuncu, yenilikçi yapıları, gelişmiş teknoloji yatırımları ve alanında uzman kadrolarıyla global aftermarket sektörünün önemli bir oyuncusu olduklarını söyledi.

Diğer yandan bu yılın en önemli gelişmelerinden birinin ise 9 Nisan’da, global otomotiv sektörünün en prestijli kalite sertifikalarından biri olan Ford Q1’ı aldıklarına dikkat çeken Altuncu, şunları kaydetti: “Bu belge sadece Ford Motor Company ve Ford Otosan bünyesinde değil, dünyadaki diğer otomobil üreticileri için de önemli bir referans noktası oluşturuyor. Tüm süreçlerimizin kontrollü ve iyileştirilmesiyle birlikte ciro hedeflerimizin daha da gelişmesine katkıda bulunacak.”

“Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu yerlerde yeni depolar açacağız”

Halihazırda ABD, Almanya, Meksika, Rusya, Romanya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin’de iştirak ve depolarından 138 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren Tarık Altuncu, bu anlamda en büyük pazarlarının Rusya, Polonya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Litvanya olduğunun altını çizdi. Kısa süre önce Avustralya depolarını hayata geçirdiklerini açıklayan Altuncu, bu yılın ilerleyen döneminde Fransa, İtalya ve İspanya’da, yani müşterilerinin ihtiyaç duyduğu lokasyonlarda depolar açacaklarına işaret etti.

Yine kendileri için önemli bir pazar olan İngiltere ve İrlanda’da, Brexit sonrası potansiyeli değerlendirecek bir dağıtım ağı kurmak üzere hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Altuncu, “Müşterilerimiz stokta ürün tutmak, o ürünün değer kaybetmesine izin vermek istemiyor. Hızla tedarik etmek ve kendi müşterilerine hızla sunmak istiyorlar. Biz de dünyadaki en önemli ülkelerde, stratejik şehirlerde bizzat bulunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde ve rekabetçi fiyatlarla cevap vermeye özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.