Sampa'dan 350 milyon dolarlık ihracat hedefi

12 Ekim 2020

Osman Şişko

Türkiye otomotiv yan sanayisinin Samsun merkezli önemli şirketlerinden Sampa, 2023 için 350 milyon dolarlık ihracat hedefi koydu. Gelirlerinin yüzde 93’ünü 140 ülkeye yaptığı ihracattan elde eden Sampa Otomotiv, bu yılı 130 milyon dolar ihracat rakamıyla kapatmayı planlıyor. Sampa Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tarık Altuncu, “Firma olarak 2023 yılında 350 milyon dolar ihracat hedefi belirledik. Tam bağımsızlık yolunda yeni milli mücadelemizin katma değerli üretim ve ihracat olduğuna inanıyoruz. Tüm strateji ve planlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik” dedi.

Sampa’nın kuruluş öyküsü 1950’lere kadar uzanıyor. Ticaretle başlayan ve uzun süre önemli başarılarla ilerleyen iş yaşamında, hali hazırda 100 bin metrekarelik entegre fabrika ile faaliyet yürütüyor. İlk üretimin 1996’da, ilk ihracatın ise 1998’de başladığı şirket bugün dünyanın 15 farklı ülkesindeki depo ve satış organizasyonlarıyla, 2019 TİM İlk 1.000 İhracatçı Firma sıralamasında 169. sırada bulunuyor. Ağır vasıta yedek parça endüstrisinin hızlı büyüyen şirketlerinden Sampa, 15 ülkede 2 bin 500’den fazla çalışanı ile hedef büyüttü. Şirket yönetimi 2023 yılında 350 milyon dolar ihracat planlıyor.

"Yeni depolarla büyüyeceğiz"

Tarık Altuncu, şirketlerine ve faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Dünyadaki en önemli ülkelerde, stratejik şehirlerde bizzat bulunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde ve rekabetçi fiyatlarla cevap vermeye özen gösteriyoruz. Samsun ve İstanbul’daki merkezlerimizin yanı sıra ABD, Meksika, Çin, Almanya, Rusya, Fransa, İspanya, İtalya, Romanya, Nijerya, Güney Afrika, Avustralya, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ofislerimiz ve/veya depolarımız bulunuyor. Önümüzdeki dönemlerde müşterilerimizin en ihtiyaç duyduğu lokasyonlarda tüm sistemlerimizle entegre olmuş yeni depolar açmaya devam etmek zorundayız. Ulu Önder Atatürk’ün bundan 100 yıl önce, bir mücadele şehri olan Samsun’da başlattığı devrimi bizler de SAMPA olarak sanayide gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz Amerika araç parçalarında dünyanın en büyük firmalarından biri, Avrupa araç parçalarında ise dünya lideri olarak Türkiye’nin ihracat potansiyelini gerçekleştirmesine katkıda bulunmak.”

“Ar-Ge gücümüzle alanımızda dünyada tekiz”

Altuncu, alanın en büyük Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla dünyada Sampa’ya benzetilebilecek bir firmanın olmadığını söyledi. Sampa’nın Türkiye’nin global ölçekte faaliyet gösteren, dünyanın en büyük yedek parça markalarından biri olduğunu söyleyen Altuncu, “Küresel ölçekteki rakiplerimizle karşılaştırdığımızda ise hiçbir rakibimizde olmayan rekabet güçlerine sahip, sektörde eşi benzeri bulunmayan özgün bir firmayız. 25 yıllık tecrübemizle, 40 bin referanslık geniş ürün portföyümüzle, on bir entegre fabrikamızın getirdiği üretici kimliğimizle, alanın en büyük Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla dünyada SAMPA’ya benzetilebilecek bir firma daha yok” diye ifade etti.

"Kentimizin en büyük işvereniyiz”

Samsun’un en büyük işvereni olarak hedefledikleri ihracat rakamlarına ulaşacaklarını ifade eden Tarık Altuncu, “Güzel Türkiye’mizin ekonomik olarak tam bağımsız ve güçlü kalabilmesi ve bazı ülkelerin keyfi ve politik yaptırımlarından etkilenmemesi için yeni milli mücadelemizin katma değerli üretim ve yüksek ihracat olduğuna inanıyoruz. Bu konuda da Samsun’un en büyük işvereni olarak aktif rol oynayacağız ve hedeflediğimiz önemli ihracat rakamlarına ulaşacağız” diye konuştu.