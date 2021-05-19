Şampiyon başkanın Kaptan köşkünde 4. kuşak oyuna girdi

Mustafa Kemal ÇOLAK

Futbolda geçen hafta tüm Türkiye’yi saran heyecan kasırgasını, şampiyonluğun ilk dakikalarında Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin ekranlara yansıyan sözleri özetliyordu. “Heyecandan karşılaşmanın son dakikalarını izleyemedim” diyen Başkan Çebi, lig maratonu boyunca dengeli açıklamalarıyla ön plana çıktı. Futbolda alışık olmadığımız şekliyle söz düellolarından uzak durdu, az ve öz konuştu.

Yine de futbol kamuoyu, onun önermekle kalmayıp, arkasında durduğu, ‘Kulüp yöneticileri, gelir gider dengesini gözetebilmeli. Bu dengede oluşacak zararı, görev süresi bittiğinde yönetim kurulu cebinden ödemeli' şeklindeki teklifini değerlendiriyor.

BJK'da borç hızını azaltma hedefi

Başkan Ahmet Nur Çebi, hayli deneyimli bir spor insanı. Yönetime seçildiği günlerde kendisiyle ilgili hazırladığım 23 Ekim 2019 tarihini taşıyan portre yazısı, ‘Kulüp yöneticiliğini babadan, demir çeliği dededen öğrendi’ başlığını taşıyordu. Babası Yaşar Kaptan Çebi, spora büyük emekler verdi; önce futbolcuydu, ardından yıllarca kulüp yöneticiliği yaptı, performansıyla oğluna ilham kaynağı oldu. Babasından gelen geleneğin eşliğinde Galata Spor ve Kartal Spor’da başkanlık yapan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş yönetimine ilk kez 2012’de adım attı.

Daha önce tanışma fırsatı bulamadığım Çebi ile şampiyonluğun ertesi günü telefon görüşmesi yaptım. Kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran’ın aracılığıyla gerçekleşen görüşmede Çebi, çok sevinmekle birlikte sportif başarı kadar sürdürülebilir finansal yapıyı da ön planda tutuyor. Göreve başladıkları tarihte "Kulüp borcunun faizi dahi yıllık 700 milyon TL iken, toplam gelir yalnızca 500 milyon lira idi" diyen Çebi, yeni sponsorluklar ve alternatif modellerle geliri artıracaklarını dile getiriyor. Yönetimin yakın gelecek hedefl erini ise “Borcun artış hızını azaltmak" olarak açıklıyor.

Kaptan’da amiral demir çelik

Çebi Ailesi’nin başında bulunduğu Kaptan Şirketler Topluluğu, demir çelikten, liman işletmeciliğine, denizciliğe, lojistiğe, tersaneciliğe, enerjiye, geri dönüşüme uzanan geniş alanda faaliyet yürütüyor. Lokomotif sektör, Ahmet Nur Çebi’nin dedesi Ahmet Çebi’nin girişimleriyle adım atılan demir çelik. 1964’te Karabük’ün ilk haddehanesi Çebi Ailesi tarafından kuruluyor, Martaş ile Marmara’nın ilk özel limanı da. Kaptan Demir Çelik, bugün üç haddehane ile birlikte kütük demir üretimi gerçekleştiriyor. Şimdilerde yanda ayrıntılarını açıklayacağım önemli bir yatırım süreci, şirkette yeni bir dönemi başlatacak. Grubun enerjisi yüksek yatırım sahalarından birini de Türkiye için çok önemli bir alan haline gelen geri dönüşüm oluşturuyor.

Bir milyar dolar yıllık iş hacmine sahip, 12 şirketten oluşan Kaptan Şirketler Grubu’nda 2 bine yakın çalışan var. Yönetimin tüm çalışan ve aileleriyle birlikte binlerce kişiye ulaşan dev piknik organizasyonları herkesi memnun ediyor. Grupta sosyal sorumluluk projeleri ve insan kaynakları, yönetim kurulu üyesi Arzu Efe liderliğinde yürüyor.

100 milyon Euro'luk yatırım geliyor

Çebi Ailesi’nin üçüncü kuşağını temsil eden Arzu Efe’nin yanı sıra diğer kardeşler Ahmet Nur Çebi ve Tayfun Çebi’nin sanayi tesislerinin içinde büyüdükleri söylenebilir. Haddehaneler, çocukluk yıllarında adeta oyun alanları olmuş. Aile şirketlerinin başına geçen ve elbirliği yaparak örnek yönetim sergileyen üç kardeş, grubu yıllardır başarıyla idare ediyor. Şimdilerde ailenin dördüncü kuşak temsilcileri de işin içinde. Hem de önemli sorumluluklar alarak. Ahmet Nur Çebi’nin üç çocuğundan biri olan Yaşar Kaptan Çebi, Kaptan Demir Çelik’te üretim ve yatırımlardan sorumlu. İş gündeminde önemli bir proje var. Kaptan Demir Çelik’te 6 ay önce başlatılan filmaşin yatırımı Yaşar Kaptan Çebi sorumluluğunda ilerliyor. 100 milyon Euro’luk yatırım şirkete, nitelikli ara mamüle giriş, Türkiye ekonomisine de ithalatı azaltma imkanı yaratacak. Ahmet Nur Çebi’nin kızı Elgiz Nur Yavuz Çebi, grubun büyük önem verdiği Kaptan Geri Dönüşüm'ün genel müdürlüğünü yürütüyor. Tayfun Çebi’nin oğlu Nurettin Kaptan Çebi de Kaptan Demir Çelik’te dış ticaretten sorumlu. Bir taraftan dünyanın en ücra köşelerine ihracat yapma başarısı gösteren Kaptan Demir’in hammadde ithalatçısı da olması, Çebi’nin ana iş gündemini belirliyor.