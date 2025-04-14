Şampiyon Filtre’den yeni fabrika yatırımı

Ziya İPEK

Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezli filtre üreti­cisi Şampiyon Filt­re, uluslararası pazarda büyü­mesini sürdürüyor. Şampiyon Filtre Genel Müdürü Selma Yılmaz, İskenderun’daki tesis­lerinde tır, kamyon, otobüs, ta­rım araçları, iş makineleri, je­neratörler ve binek araç grup­ları için yıllık 10 milyon adet üretim kapasitesi ile 5 bin çe­şitten fazla yağ, yakıt, hava, kabin, hidrolik, hava kurutu­cu, su soğutucu ve üre filtrele­ri ürettiklerini bildirdi. Selma Yılmaz, ancak ana odaklarının her zaman yurt dışı pazarları olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bu­gün Ortadoğu, Asya, Bağım­sız Devletler Topluluğu, Afri­ka, Avrupa ve Güney Amerika bölgelerinde 75 ülkeye ihra­cat gerçekleştiriyoruz. Her yıl büyüyen bir eğriyle artan sa­tışlarımızı, Avrupa ve Ameri­ka kıtalarına yaptığımız çeşitli yatırımlarla sürdürerek artan büyümenin devamını sağla­mayı hedefliyoruz” dedi.

“Yeni yatırımımızla daha da güçleneceğiz”

Son beş yılın büyüme, ge­lişim ve dönüşüm anlamın­da önemli adımların atıldığı bir dönem olduğunu kayde­den Selma Yılmaz, Ar-Ge ve üretim süreçlerine yaptıkları stratejik yatırımlarla hem tek­nolojik altyapılarını güçlen­dirdiklerini hem de sürdürü­lebilirliğe odaklanan çevreci üretim anlayışını ön plana çı­kardıklarını bildirdi.

Üretim alanında da önem­li yatırımlar gerçekleştiren Şampiyon Filtre, pres makine­leri, sürücüler ve çeşitli üretim ekipmanlarıyla kapasite artışı sağladı. Bu sayede daha kali­teli, hızlı ve verimli üretim sü­reçlerine geçiş yapıldı. Ancak en büyük yatırımın Erzin Or­ganize Sanayi Bölgesi’nde ku­rulacak olan yeni fabrika oldu­ğunu aktaran Yılmaz, “Bu yatı­rım sadece üretim gücümüzü artırmayacak, aynı zamanda ileri teknolojiye sahip otomas­yon sistemleri ve enerji verim­liliği odaklı üretim hatlarıyla çevreci bir üretim modelini hayata geçireceğiz. Yeni tesi­simiz, sürdürülebilirlik vizyo­numuzun önemli bir parçası olacak” ifadelerini kullandı.

“Çin’in hâkim olduğu pazarda kalite ile öne çıkıyoruz”

Müşterilerin taleplerine hızlı ve etkili şekilde dönüş yapabildiklerini vurgulayan Selma Yılmaz, “Avrupa’da yüksek kalite talepleriyle re­kabet edebilirken, daha çok Çin ürünlerinin hakim ol­duğu pazarda kalite ve fiyat avantajıyla öne çıkıyoruz. Ayrıca geniş ürün çeşitliliği­miz ve hem müşteri talepleri hem de pazar gereksinimleri gereği hızlı yeni ürün devreye almaya kabiliyetimizle müş­terilerimizin taleplerine bü­yük oranda cevap verebiliyo­ruz” diye konuştu.

“İthal filtreler için gümrüklerdeki kalite-kontrol yetersiz”

Sektörün çözüm bekleyen bazı sorunları ve talepleri olduğuna değinen Selma Yılmaz, Türkiye’ye yurt dışından ithal edilen filtreler için uygulanan gümrükteki kalite kontrol süreçlerinin yetersiz olduğunu dile getirdi. Yılmaz, “Bu durum, yerli üreticiler olarak bizlerin yüksek kalite standartlarında ürettiğimiz ürünlerle rekabet etmemizi zorlaştırıyor. Daha etkin bir kalite kontrol mekanizmasının devreye alınması, hem yerli üreticilerin rekabet gücünü artıracak hem de sektördeki kaliteyi yükseltecektir” ifadelerini kullandı.