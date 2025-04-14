Şampiyon Filtre’den yeni fabrika yatırımı
Şampiyon filtre, son yıllardaki önemli yatırımlarına yenisini ekleyecek. Erzin Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak yeni fabrika, şirketin hem üretimini artıracak hem de sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak.
Ziya İPEK
Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezli filtre üreticisi Şampiyon Filtre, uluslararası pazarda büyümesini sürdürüyor. Şampiyon Filtre Genel Müdürü Selma Yılmaz, İskenderun’daki tesislerinde tır, kamyon, otobüs, tarım araçları, iş makineleri, jeneratörler ve binek araç grupları için yıllık 10 milyon adet üretim kapasitesi ile 5 bin çeşitten fazla yağ, yakıt, hava, kabin, hidrolik, hava kurutucu, su soğutucu ve üre filtreleri ürettiklerini bildirdi. Selma Yılmaz, ancak ana odaklarının her zaman yurt dışı pazarları olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bugün Ortadoğu, Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika bölgelerinde 75 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Her yıl büyüyen bir eğriyle artan satışlarımızı, Avrupa ve Amerika kıtalarına yaptığımız çeşitli yatırımlarla sürdürerek artan büyümenin devamını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
“Yeni yatırımımızla daha da güçleneceğiz”
Son beş yılın büyüme, gelişim ve dönüşüm anlamında önemli adımların atıldığı bir dönem olduğunu kaydeden Selma Yılmaz, Ar-Ge ve üretim süreçlerine yaptıkları stratejik yatırımlarla hem teknolojik altyapılarını güçlendirdiklerini hem de sürdürülebilirliğe odaklanan çevreci üretim anlayışını ön plana çıkardıklarını bildirdi.
Üretim alanında da önemli yatırımlar gerçekleştiren Şampiyon Filtre, pres makineleri, sürücüler ve çeşitli üretim ekipmanlarıyla kapasite artışı sağladı. Bu sayede daha kaliteli, hızlı ve verimli üretim süreçlerine geçiş yapıldı. Ancak en büyük yatırımın Erzin Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak olan yeni fabrika olduğunu aktaran Yılmaz, “Bu yatırım sadece üretim gücümüzü artırmayacak, aynı zamanda ileri teknolojiye sahip otomasyon sistemleri ve enerji verimliliği odaklı üretim hatlarıyla çevreci bir üretim modelini hayata geçireceğiz. Yeni tesisimiz, sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli bir parçası olacak” ifadelerini kullandı.
“Çin’in hâkim olduğu pazarda kalite ile öne çıkıyoruz”
Müşterilerin taleplerine hızlı ve etkili şekilde dönüş yapabildiklerini vurgulayan Selma Yılmaz, “Avrupa’da yüksek kalite talepleriyle rekabet edebilirken, daha çok Çin ürünlerinin hakim olduğu pazarda kalite ve fiyat avantajıyla öne çıkıyoruz. Ayrıca geniş ürün çeşitliliğimiz ve hem müşteri talepleri hem de pazar gereksinimleri gereği hızlı yeni ürün devreye almaya kabiliyetimizle müşterilerimizin taleplerine büyük oranda cevap verebiliyoruz” diye konuştu.
“İthal filtreler için gümrüklerdeki kalite-kontrol yetersiz”
Sektörün çözüm bekleyen bazı sorunları ve talepleri olduğuna değinen Selma Yılmaz, Türkiye’ye yurt dışından ithal edilen filtreler için uygulanan gümrükteki kalite kontrol süreçlerinin yetersiz olduğunu dile getirdi. Yılmaz, “Bu durum, yerli üreticiler olarak bizlerin yüksek kalite standartlarında ürettiğimiz ürünlerle rekabet etmemizi zorlaştırıyor. Daha etkin bir kalite kontrol mekanizmasının devreye alınması, hem yerli üreticilerin rekabet gücünü artıracak hem de sektördeki kaliteyi yükseltecektir” ifadelerini kullandı.