Samsun, '19 Mayıs Gençlik Festivali'ne hazır
Vestel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Samsun Batı Park'ta '19 Mayıs Gençlik Festivali' ile kutlayacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festivalin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek.
Festivalin açılışında, Milletler Ligi kapsamında 'Filenin Sultanları'nın Fransa ile karşı karşıya geleceği maçın ilk seti dev ekrandan canlı yayınlanacak. Maçın ardından kortej geçişiyle sürecek festivalde, Zeynep Bastık sahne alacak. Festival, konserin ardından DJ performansıyla devam edecek.
Ücretsiz gerçekleştirilecek festivalde, Zeynep Bastık konserinden ilk üç şarkı da Vestel'in sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak.