Samsun'a 50 milyon liralık içme suyu şişeleme tesisi yatırımı

Samsun'un Ladik ilçesinde yaklaşık 50 milyon lira yatırımla kurulan içme suyu şişeleme tesisinin kısa süre içinde deneme üretimine başlaması planlanıyor. Akyar Su Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Zeybek, tesislerinde makineleri tamamladıklarını, otomasyon yazılımı ve kurulumunu yaptıklarını söyledi.

Kısa süre içinde deneme üretimlerine başlayacaklarını belirten Zeybek, "Suyumuz, Orta Karadeniz Bölgemizin ilk ve tek ruhsatlı doğal mineralli suyu olma özelliğini taşımakta. PH değeri yüksek alkali su sınıfındadır. Debi ve rezerv olarak kaynağımız fabrikamıza uzun yıllar hizmet edebilecek durumda." dedi.

Tesislerinin kurulma sürecinin COVID-19 salgını nedeniyle biraz uzadığını dile getiren Zeybek, "Tesisimizin kurulum maliyeti, yaklaşık 50 milyon lira olarak öngörülmekte. Rakamlar tesis üretime geçtiğinde güncellenecektir. İlerleyen zaman içinde saha ve üretimde 120 ila 130 kişi istihdamımız söz konusu olacak." diye konuştu.

Suyun kaynağının tesise çok yakın olduğuna işaret eden Zeybek, kaynak ile tesis arasındaki mesafenin 350 metre olduğunu bildirdi.

Tesisin Üretim Müdürü Merve Sarıtaş ise farklı ebatlarda şişeleme yapılacağını söyledi. Tesiste yıllık üretimin vardiyalara göre değişiklikler gösterdiğini anlatan Sarıtaş, "0,5 ve 1,5 litre pet hattımızda saatte 28 bin şişe, 5 litre ve 10 litre pet hattımıza ise saatte 2 bin 500 şişe üretim yapılması planlanıyor. Bardak hattımızda ise 21 bin bardak su üretecek. 19 litre damacana hattımız 500 ile 550, geri dönüşümlü damacana hattımız ise 1100 adet dolum yapacak. Doğal mineralli suyun doğal kaynak sularından farkı, suyun içindeki mineral oranının yüksek olması. Suyumuzun PH oranı 8,10 ila 8,20 arasında mevsime göre değişiyor." açıklamasını yaptı.