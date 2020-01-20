Samsun’da üretiliyor, Samsung’dan fazla satıyor

20 Ocak 2020

OSMAN KILIÇ

Sezen ve Uygar Saral çiftinin 2010 yılında kurduğu Reeder teknoloji şirketi, dünyanın teknoloji devlerine kafa tutuyor. Türkiye’de Samsung ve Apple’dan fazla tablet sattıklarını bildiren Reeder Yönetim Kurulu Başkanı Sezen Sungur Saral, “Yıllık ortalama 500 bin adet tablet satıyoruz, 2 yıldır bu kategorideki liderliğimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Samsun’da üretim yapan şirketlerinde yazılım anlamında dünyadaki teknoloji rakiplerinden farklarının olmadığını vurgulayan Saral, “İlk aşamada e-kitap üreticisi olarak yola çıksak da şimdi e-kitap üretmiyoruz. Şimdi yerli telefon ve tablet üretimi yapıyoruz” diye konuştu.

İlk olarak internet üzerinden bir e-kitap okuyucusu üreterek işe başladıklarını ifade eden Saral şöyle konuştu: “Biz bu ürünü çok beğendik fakat ürün bozuldu. Biz de yenisini sipariş ettik, benim eşim bilgisayar mühendisidir, bozuk ürünü tamir etti ve bunu internette satışa çıkardık. Ürüne aşırı bir rağbet oldu. Birkaç tane daha getirttik onlar da satıldı.” Bu gelişmeler ardından e-kitabın Türkiye’yi değiştireceği fikriyle şirketlerini kurduklarını ve Tayvan’da ürettirdiklerini bildiren Saral, “6 ayda 10 bin e-kitap sattık” dedi. E-kitap sonrası ortaya çıkan tablet furyasında da harekete geçtiklerini söyleyen Saral, “2 büyük markanın tableti Türkiye'ye geldi ve fiyatları oldukça yüksekti. Biz onun 3 kategori üstünü 3'te 1'i fiyatına satmaya başladık. Arından Turkcell'le işbirliği yaptık, 2010 yılında Türkiye'nin ilk androidli tabletini piyasaya sürdük ve oldukça iyi satışlar gerçekleştirdik” diye konuştu.

Bu defa Çin küçük ortak!

2016 yılından itibaren girişim desteklerinden faydalandıklarını dile getiren Saral, “Bize buralarda fikirlerini söylediler. Orada bizi bilgilendirenler de bunu yalnız yapamazsınız dediler, sizin Çinli bir ortağa ihtiyacınız var. Biz Çinlilerle ortaklık kurduk, onlara çok düşük bir hisse vererek işe başladık” dedi. Mentorların, sosyal etki yaratması sebebiyle farklı bir yerde fabrika kurmalarını istediğini söyleyen Saral, “Samsun’da fabrikamızı kurduk. Samsun’da yerel yönetim de bizi çok destekledi. Samsun’da 100 kişiye istihdam sağlıyoruz. 600 bin adet kapasiteli bir fabrika” şeklinde konuştu.

Türk tüketicilerinin yerel üreticilere rağbetinde çözülmesi gereken bir sıkıntı olduğunu söyleyen Saral, “Burada suçlu tüketici değil yerli üreticidir. Biz yerli üretici olarak tüketiciyi kendimize güvendiremedik. Reklam ve tanıtıma da önem vermedik belki bununla da alakalı bir meseledir” diye konuştu.

Ukrayna’da şirket kurdu, hedef 10 ülkede yer almak

İhracatlarını geliştirmek istediklerini söyleyen Saral, “İhracata 2019 yılında başladık. Moldava, Arnavutluk, Almanya gibi ülkelere satışlarımız başladı. Toplam ihracat rakamımız 500 bin dolar civarında. Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarında ilerlemek istiyoruz” diye konuştu. Ayrıca 2019 yılında Ukrayna’da şirket kurduklarını aktaran Saral, “Ukrayna'daki şirketle birlikte amacımız çevre ülkelere açılmaktır” dedi. Şirketlerinin 2020, 2021 ve 2022 stratejisinin şimdiden belirlediklerini ifade eden Saral, “2023 hedefimiz 10 ülkede var olmak” diye konuştu.



“Ürünlerimi perakendecilere anlatmakta güçlük çekiyorum”



Türkiye’nin ilk 3G’li android tabletini de kendilerinin çıkardığını ve perakendeciye anlatmakta güçlük çektiklerini bildiren Saral, “Şimdi Türkiye’nin ilk çocuk saatini yaptık piyasadaki perakendecilere bu ürünü de anlatmakta güçlük çekiyorum. Şimdi Vodafone üzerinden satışta” dedi.