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Samsung CEO’suna yolsuzluk suçlamasıyla 2,5 yıl hapis cezası

Samsung Electronics'in varisi ve fiili yöneticisi Lee Jae-yong, yolsuzluk suçlamasıyla 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Samsung Electronics varisi ve fiili yöneticisi olan Lee Jae-yong, eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye' ve yardımcısı Choi Soon-sil'e, ölen Samsung Başkanı Lee Kun-he'nin yerine geçtikten sonra hükümet desteği sağlamak için rüşvet vermekten suçlu bulunarak 2,5 sene hapis cezasına çarptırıldı.


Yapılan ilk duruşmanın ardından, Jae-yong beş yıl hapis cezasına çarptırılırken, ceza 2018'de ertelenmiş, ancak Güney Kore Yüksek Mahkemesi Ağustos 2019'da kararı bozarak yeniden yargılamaya başlamıştı.