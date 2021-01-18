Samsung CEO’suna yolsuzluk suçlamasıyla 2,5 yıl hapis cezası

Samsung Electronics varisi ve fiili yöneticisi olan Lee Jae-yong, eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye' ve yardımcısı Choi Soon-sil'e, ölen Samsung Başkanı Lee Kun-he'nin yerine geçtikten sonra hükümet desteği sağlamak için rüşvet vermekten suçlu bulunarak 2,5 sene hapis cezasına çarptırıldı.



Yapılan ilk duruşmanın ardından, Jae-yong beş yıl hapis cezasına çarptırılırken, ceza 2018'de ertelenmiş, ancak Güney Kore Yüksek Mahkemesi Ağustos 2019'da kararı bozarak yeniden yargılamaya başlamıştı.