Samsung, HVAC devi FläktGroup’u 1,5 milyar Euro'ya satın aldı

Samsung Electronics, Almanya merkezli HVAC uzmanı FläktGroup’un tamamını Avrupa yatırım şirketi Triton’dan 1,5 milyar Euroya satın almak üzere anlaşma imzaladı. Satın alma, HVAC iş kolunu genişletmeyi hedefleyen Samsung’un stratejik büyüme planları kapsamında atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Samsung Electronics Cihaz Deneyimi (DX) İş Birimi Başkan Vekili TM Roh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uygulamalı HVAC uzmanı FläktGroup'u satın alan Samsung, global pazarda lider konuma geçme hedefi doğrultusunda güçlü bir adım attı. Yüksek büyüme potansiyeline sahip HVAC sektörüne yatırım yapmaya ve bu alanda çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Merkezi Almanya’nın Herne şehrinde bulunan FläktGroup, yüz yılı aşkın mühendislik deneyimiyle veri merkezlerinden müzelere, havaalanlarından hastanelere kadar pek çok alanda yüksek güvenilirlikte HVAC çözümleri sunuyor.

Şirket, özellikle veri merkezleri için sağladığı sıvı ve hava soğutmalı sistemlerle öne çıkarken, son üç yılda ciddi bir gelir artışı kaydetti. Aynı zamanda karbon ayak izini azaltan çözümleriyle çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl “DCS Cooling Innovation of the Year” ödülünü kazanan FläktGroup’un CEO’su Trevor Young, “Samsung’un global gücü ve yatırımlarıyla büyümemizi daha da hızlandıracağız” açıklamasını yaptı. FläktGroup, aralarında ilaç, biyoteknoloji ve gıda sektörlerinden dev markaların da bulunduğu 60’tan fazla büyük müşteriye hizmet veriyor.

Samsung ise HVAC alanındaki büyümesini kanalsız sistemler, bina enerji kontrolü ve entegre hizmet çözümleriyle sürdürüyor. FläktGroup’un HVAC kontrol çözümü FläktEdge ile Samsung’un bina entegrasyon çözümü b.IoT birleştiğinde, enerji verimliliği odaklı entegre sistemler sunulacak. Bu birleşme, Samsung’un bakım ve hizmet operasyonlarını da genişletmesini sağlayacak.

Veri merkezi pazarının yıllık yüzde 18 büyüme beklentisiyle uygulamalı HVAC pazarından çok daha hızlı geliştiğine dikkat çeken Samsung, yapay zeka, XR, otonom sürüş gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte bu alanda sürdürülebilir büyüme öngörüyor.

Mayıs 2024’te Lennox International Inc ile kurduğu ortak girişimle Kuzey Amerika HVAC pazarındaki konumunu güçlendiren Samsung, FläktGroup hamlesiyle küresel pazarda liderlik hedefini bir adım daha ileri taşıdı.