Samsung İnovasyon Kampüsü ilk eğitimine başlıyor

20 Ocak 2020

Samsung Electronics, yeni küresel kurumsal vatandaşlık vizyonu kapsamında UNDP, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle Samsung İnovasyon Kampüsü’nü hayata geçirdi.

Burada verilecek eğitimler, gençlere geleceklerini şekillendirecek teknolojiler hakkında pratik bir anlayış sunarak geleceğe dönük becerilerle donatılmış bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. Dünya genelinde geleceğin becerileriyle donatılmış sorun çözücüleri yetiştirme misyonuyla hareket edilen eğitim programı çerçevesinde yeni yetenekler yetiştirilerek dünyanın kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümesini zenginleştirmeye katkı sağlanması hedefleniyor.

İlk eğitim nesnelerin interneti olacak

18 - 25 yaş aralığındaki gençleri kritik ve teknik becerilerle donatmayı hedefleyen eğitim programının ilk konusu nesnelerin interneti olacak. Seçme aşamasında öğrenciler, temel STEM bilgisine sahip olma, programlama bilgisine sahip olma, programlama deneyimine sahip olma, bir programa ilgi duyma ve bir kariyer hedefine sahip olma şeklinde 5 temel kriter üzerinden değerlendirilecek. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Ayazağa kampüsünde İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı uzmanlarınca koordine edilecek eğitimler 240 saat sürecek. Eğitimlerin 160 saati konu anlatımı, 80 saati ise uygulama ve proje olarak gerçekleştirilecek. 3 ay sürecek eğitimler sonunda öğrenciler, uygulamalı projeler ile yarışmaya girme hakkı, kariyer danışmanlığı desteği, proje yapılması için gerekli tüm ekipmanlar ve mentor kılavuzluğu fırsatları yakalayacak. Ayrıca öğrencilere bir sertifika da verilecek.

Samsung İnovasyon Kampüsü eğitim programı için https://toptalent.co/samsung-innovation-campus adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Nesnelerin İnterneti Eğitim Programı

Ders Anlatımı + Alıştırma (8 hafta)

1. hafta IoT’ye Giriş

2. hafta IoT Cihazı

3. hafta Linux ve C Programlama

4. hafta JAVA Programlama

5. hafta Ağlar ve Protokoller

6. hafta Node.js ve Sensör Kontrolü

7. hafta Python Programlama

8. hafta IoT Platformu ve Veri Analizi

Bitirme Projesi (4 hafta)

9. hafta Galaxy İleri Dönüşüm ve Tasarım Odaklı Düşünme

10. hafta Bitirme Projesi Rehberi ve Geliştirmesi

11. hafta Bitirme Projesi Geliştirmesi Devamı

12. hafta Bitirme Projesi Test ve Final Sunumu