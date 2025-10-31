Samsung, Nvidia ile HBM4 çipi için masada

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, yapay zekâ donanımında hızla büyüyen pazarın ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla Nvidia’ya HBM4 bellek çipi tedarik etmek için görüşmelere başladığını açıkladı.

Samsung yetkilileri, iki şirketin “yakın temas hâlinde” olduğunu ve yeni nesil HBM4 çiplerinin önümüzdeki yıl piyasaya çıkmasının planlandığını duyurdu.

Bu görüşmeler, yapay zekâ uygulamaları için kritik öneme sahip yüksek performanslı bellek teknolojisinde Nvidia’nın en önemli tedarik zinciri kararlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yapay zekâ çipi rekabetinde yeni cephe: HBM4

Samsung’un açıklamasına göre, şirket HBM4 çipini 2026 itibarıyla pazara sunmayı hedefliyor.

Yerel rakibi SK Hynix ise HBM4 çiplerini yılın son çeyreğinde sevk etmeye başlayacak ve 2026 boyunca satış hacmini artırmayı planlıyor.

Nvidia, hem Samsung hem de diğer Güney Koreli üreticilerle HBM3E ve HBM4 çipleri için kilit tedarik iş birliklerini doğruladı.

Samsung pazar payını geri kazanmaya çalışıyor

Yapay zekâ kaynaklı bellek çipi patlamasından en çok kazanç sağlayan şirketler arasında SK Hynix ve Micron öne çıkarken, Samsung bu trendi daha yavaş yakalamıştı.

Geçen yılki zayıf performansın ardından şirket, çip bölümü içinde yeniden yapılanma sürecine girmişti.

Son çeyrekte ise geleneksel DRAM ve NAND bellek talebinin toparlanması, Samsung’un kârlarını yeniden yükseltmeye başladı.

12 katmanlı HBM3E üretiminde rekabete dahil oldu

Samsung, mevcut nesil HBM3E çiplerini “ilgili tüm müşterilere” sattığını belirterek, en yeni 12 katmanlı HBM3E bellekleri Nvidia’ya tedarik eden üreticiler arasına katıldığını doğruladı.

Bu gelişme, Samsung’un yüksek bant genişlikli bellek (HBM) pazarında yeniden etkin bir rol üstlenmeye başladığını gösteriyor.

HBM4 lansmanı Samsung için “liderlik testi” olacak

Analistlere göre, HBM4 çiplerinin lansmanı, Samsung’un teknolojik liderliğini yeniden kanıtlama fırsatı olacak.

Yüksek bant genişlikli bellek, yapay zekâ model eğitimi ve büyük dil modelleri (LLM) için kritik öneme sahip.

Nvidia, üretim kapasitesini artırırken HBM tedarik zincirinde çeşitliliği artırmak istiyor; bu da Samsung için stratejik bir fırsat yaratıyor.