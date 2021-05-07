Samsung şimdi de Kapaklı’ya yatırım yapıyor

Barış SEDEF

Dünyanın önde gelen elektrik-elektronik devi Samsung, Tekirdağ’da bulunan Kapaklı OSB’de yeni bir yatırıma imza atıyor. Yatırımın Rönesans Holding ile birlikte yapıldığı iddia ediliyor. Sunny markasıyla Türkiye’de yerli cep telefonu üretimine Atmaca Elektronik’le başlayan Samsung, Rönesans Holding ile yeni bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre Tekirdağ, Kapaklı OSB sınırına yapılan yatırımın yer tahsis süreci tamamlandı. Bu kapsamda 10 bin metrekareye yapılması planlanan yatırımın hem bölge hem de ülke genelinde katma değerli üretime önemli katkılar sağlayacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan mevcut yatırımın, kamu ve özel sektör işbirliğiyle yapılacağı bilgisi verilirken, bina inşa sürecinin Rönesans Holding tarafından yapılacağı öne sürüldü.

Rönesans pazartesi açıklama yapacak

Konu ile ilgili pazartesi günü resmi bir açıklama yapılacağını DÜNYA’ya açıklayan Rönesans Holding yetkilileri, yapılacak yatırımın detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı. Bunun dışında bölgedeki bazı OSB’lerin ise yatırımın kendi bölgelerinde yapılması konusunda girişimlerde bulunduğunu ancak Kapaklı ilçesinde OSB’ye yakın bir lokasyonun tercih edildiğini paylaştı. Diğer taraftan bölgedeki bazı sanayiciler, yapılması planlanan yatırımın cep telefonu üretimine yönelik olduğunu iddia ediyor. Öte yandan Almanya merkezli araştırma şirketi GfK'ye göre, Türkiye akıllı telefon pazarında adet bazında yüzde 40,4'le en büyük pay Samsung’ ait. Yatırımın cep telefonu alanında yapılması halinde bu oranının yukarılara çıkacağı ifade ediliyor.