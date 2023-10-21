Samsung Türkiye'den genç dijital sanatçılara destek

Türkiye'nin teknoloji firması Samsung Electronics Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılını onurlandırmak ve genç dijital sanatçılara destek olmak amacıyla büyüleyici bir etkinliğe imza atıyor. "Yüz Yılın Sanatı: Dijital Sanat Sergisi" adı altında gerçekleşecek olan bu olağanüstü etkinlik, genç yeteneklere eserlerini sergileme ve dijital sanat alanında kendilerini ifade etme fırsatı sunuyor.

Samsung Electronics Türkiye, dART Platformu ile işbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını dijital sanat aracılığıyla kutlamanın heyecanını yaşıyor. Sergi, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Özçetin, Dijital Sanatlar Küratörü Esra Özkan ve Dijital Sanatçı, Sanat Tarihçisi Hakan Yılmaz'dan oluşan değerlendirme kurulu tarafından seçilecek eserlerle zenginleşecek Sergi projesi, Cumhuriyetin derin mirasını ve Türkiye'nin tarihsel süreçte gerçekleştirdiği önemli adımları vurgulayarak, genç sanatçıları dijital sanatın sunabileceği sonsuz olanaklarla geçmişle gelecek arasında ilham veren bir köprü kurmaya teşvik ediyor. Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen bu sergi, sanatın gücünü, teknolojinin yaratıcılıkla nasıl buluştuğunu ve genç yeteneklerin geleceği nasıl şekillendirebileceğini gösteriyor.

Samsung Electronics Türkiye'nin bu etkinlikle, hem Cumhuriyetin değerli mirasını kutlamak hem de genç dijital sanatçıları cesaretlendirmek amacıyla yola çıkması, sanat ve teknoloji dünyasında heyecan uyandırıyor. "Yüz Yılın Sanatı: Dijital Sanat Sergisi," Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü muhteşem bir şekilde kutlamak için bir fırsat sunuyor ve genç yeteneklere dijital sanatın büyülü dünyasında kendilerini ifade etme olanağı sunuyor.