Samsung ve Google, akıllı ev teknolojileri için iş birliklerini büyütüyor

Samsung ve Google, akıllı ev teknolojileri ve deneyimleri geliştirmek amacıyla iş birliklerini büyütüyor. İki şirketin büyüyen iş birliği kapsamında Samsung Galaxy akıllı telefon ve tablet kullanıcıları, akıllı ev ürünleri ortaklığı standardı ‘Matter’a uyumlu cihazları ile birçok işlemi daha kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirebilecek. Genişleyen iş birliğiyle Samsung cihazlar, hem SmartThings platformu hem de Google Home ekosistemlerine kolayca dahil edebilecek.

İki şirket iş birliği doğrultusunda, Android sistemi üzerindeki SmartThings ve Google Home uygulamaları üzerinden cihazların birbirine bağlandığı ve kontrol edilebildiği çoklu yönetim sistemi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Buna göre kullanıcılar, SmartThings uygulamasına girdiğinde Google Home üzerinde ayarlanmış olan Matter uyumlu cihazları olduğu konusunda bilgilendirilecek.

Ayrıca, kullanıcılara bu cihazları kolayca SmartThings’e ya da Google Home’a ekleme seçeneği sunulacak. Kullanıcılar, akıllı ev sistemlerini SmartThings uygulaması ya da Google Nest Hub üzerinden yönetmek istediğinde, cihazlar her zaman yönetilebilir olacak. Böylece kullanıcılar, cihazları tek tek eklemek veya cihazın ilk olarak hangi ekosistem üzerinde ayarlanmış olduğunu hatırlamak zorunda kalmayacak.

“İş birliğinin çok değerli olduğunu düşünüyoruz”

Samsung Electronics Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Mobil Deneyim Bölümü SmartThings Başkanı Jaeyeon Jung, konuya ilişkin şunları söyledi: “En büyük Android geliştiricisi Samsung olarak, Google ile yaptığımız güçlü iş birliğinin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Kullanıcılarımıza bu yeni özelliklerle daha fazla esneklik sağlamak, iş birliğimizin ulaştığı en önemli nokta oldu. İş birliğimiz, hem Samsung hem de Google ürünleri nezdinde, kullanıcıları daha fazla desteklememizi ve işlerini kolaylaştırmamızı sağlıyor. Hem SmartThings hem de Google, kullanıcıların tercihlerine saygılı bir yaklaşımla, onlara kendi cihazları üzerinde eksiksiz kontrol sağlama imkanı sunuyoruz. Bu iş birliği de kullanıcı deneyimini iyileştirerek kullanıcılara verdiğimiz bu sözü bir adım ileri taşımamızı sağladı.” dedi.



Google Android Geliştiricisi, Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Matthew McCullough ise, “Akıllı ev ürünleri ortaklığında Matter standardının piyasaya sürülmesiyle birlikte, kullanıcılar tarafından yeni beklentilerin oluşacağının farkındayız. Samsung Electronics ile yaptığımız iş birliğinde, akıllı ev sistemi kullanıcılarına daha iyi bir akıllı ev deneyimi ve yeni bir perspektif sunabildiğimiz için gururluyuz.” diye konuştu.