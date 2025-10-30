Samsung, yapay zeka çipi talebiyle kârını ikiye katladı

Samsung Electronics, yapay zeka teknolojilerine yönelik bellek çipi talebindeki güçlü artış sayesinde 2025’in üçüncü çeyreğinde dikkat çekici bir kâr artışı bildirdi. Şirketin gelirleri ve faaliyet kârı, piyasa beklentilerini aştı.

Resmî verilere göre gelir 86,1 trilyon won (yaklaşık 60,5 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşerek 85,93 trilyon wonluk tahmini geride bıraktı. Faaliyet kârı 12,2 trilyon won ile 11,25 trilyon wonluk beklentinin üzerinde geldi. Böylece Samsung’un çeyreklik geliri yıllık bazda yüzde 8,85, faaliyet kârı ise yüzde 32,9 artış kaydetti.

Hisseler, sonuçların açıklanmasının ardından Asya piyasalarında yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Çip birimi kârını on kattan fazla artırdı

Samsung’un bellek çipi üretiminden sorumlu birimi, yapay zeka destekli sunucu talebindeki hızlı yükselişin etkisiyle çeyreklik bazda rekor büyüme yakaladı.

Haziran çeyreğine göre çip satışları yüzde 19 artarken, gelir 33,1 trilyon wona, faaliyet kârı ise yüzde 81 artışla 7 trilyon wona yükseldi. Şirketin bellek birimi, özellikle yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ürünlerinin satışında ciddi ivme kaydetti.

Yapay zeka çipleri Samsung’u yeniden zirveye taşıdı

Counterpoint Research verilerine göre Samsung, üçüncü çeyrekte küresel bellek pazarında yeniden liderliğe yükseldi. Şirketin geçtiğimiz ay Nvidia’nın ileri seviye HBM çipi için yeterlilik testini geçtiği bildirildi.

Samsung yetkilileri, 2026 yılına kadar yeni nesil HBM4 çiplerinin seri üretimine odaklanacaklarını duyurdu. Bu hamlenin, şirketin yapay zeka ekosistemindeki rolünü güçlendirmesi bekleniyor.

Akıllı telefon bölümü de yükselişte

Samsung’un mobil cihaz birimi de güçlü bir performans sergiledi. Akıllı telefon bölümünün faaliyet kârı yüzde 28 artarak 3,6 trilyon wona ulaştı. Şirket, yeni katlanabilir modeller ve amiral gemisi cihazların satışlarının beklentileri aşmasının etkili olduğunu belirtti.

Genel tabloya bakıldığında Samsung, uzun süredir devam eden çip piyasası durgunluğunun ardından yeniden güçlü büyüme evresine girdi.