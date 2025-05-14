Samsung’dan 8 yılın en büyük yatırımı! Alman FlaktGroup’u bünyesine katıyor
Samsung Electronics, Alman havalandırma ve iklimlendirme sistemleri üreticisi FlaktGroup’u 1,5 milyar Euro'ya satın almak için anlaşmaya vardı. Güney Koreli teknoloji devi, bu hamleyle yapay zeka projeleri için veri merkezlerinin soğutulmasına yönelik artan talebe yanıt vermeyi hedefliyor. Satın alma işleminin 2025 yılı içinde tamamlanması bekleniyor. Bu adım, Samsung’un son 8 yıldaki en büyük satın alımı olarak öne çıkıyor.
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Electronics, Alman havalandırma, ısıtma ve iklimlendirme sistemleri üreticisi FlaktGroup’u 1,5 milyar Euro'ya satın almak için anlaşmaya vardı.
Satın alma bu yıl içinde tamamlanabilir
Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamada, özel sermaye şirketi Triton'un, FlaktGroup’u Samsung’a devretmeyi kabul ettiği belirtildi. Satın alma işleminin bu yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.
Samsung, bu adımı, yapay zeka projeleri için kullanılan veri merkezlerinin soğutulmasına yönelik artan talebe yanıt vermek amacıyla attığını açıkladı. Şirket, Kuzey Ren-Vestfalya'da üretim yapan FlaktGroup'un bu alandaki kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu satın alma, Samsung’un son 8 yılda gerçekleştirdiği en büyük yatırım olarak dikkat çekiyor.