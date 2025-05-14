Samsung’dan 8 yılın en büyük yatırımı! Alman FlaktGroup’u bünyesine katıyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Electronics, Alman havalandırma, ısıtma ve iklimlendirme sistemleri üreticisi FlaktGroup’u 1,5 milyar Euro'ya satın almak için anlaşmaya vardı.

Satın alma bu yıl içinde tamamlanabilir

Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamada, özel sermaye şirketi Triton'un, FlaktGroup’u Samsung’a devretmeyi kabul ettiği belirtildi. Satın alma işleminin bu yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Samsung, bu adımı, yapay zeka projeleri için kullanılan veri merkezlerinin soğutulmasına yönelik artan talebe yanıt vermek amacıyla attığını açıkladı. Şirket, Kuzey Ren-Vestfalya'da üretim yapan FlaktGroup'un bu alandaki kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu satın alma, Samsung’un son 8 yılda gerçekleştirdiği en büyük yatırım olarak dikkat çekiyor.