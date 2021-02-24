Samsung’dan Macaristan’a 850 milyon dolarlık yatırım

Güney Koreli üretici Samsung SDI Co Ltd, Macaristan'daki elektrikli araç (EV) batarya fabrikasını genişletmek üzere 942 milyar won (849 milyon dolar) yatırım yapacağını açıkladı.

Elektrikli araç müşterileri arasında Ford Motor Co ve BMW AG'nin de bulunduğunu belirten şirketin, orta Avrupa ülkesinde başka bir EV akü fabrikası kurmayı değerlendirdiği, ancak inşaat için herhangi bir zaman çizelgesi belirlenmediği belirtildi.

Kaynak: Matriks