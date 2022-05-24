Samsung’dan stratejik sektörlere 356 milyar dolarlık yatırım

Güney Koreli Samsung, yaptığı açıklama ile çip gibi stratejik sektörlere gelecek 5 yıl içinde 450 trilyon won (356 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

2026'ya kadar olan yatırımların, şirketin çip sektörü gibi stratejik alanlarda uzun vadeli büyüme sağlamasına yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, biyoteknolojinin COVID-19 salgınından sonra bir ulusal güvenlik endüstrisine dönüştüğü, bu sektörün az sayıda gelişmiş ülke ve büyük ilaç şirketleri tarafından yönetildiği bildirildi.

Yerel çip ve biyoteknoloji tedarik zincirlerinin güvenliğinin stratejik öneme sahip olduğu, bunların Güney Kore'nin ekonomik güvenliği için önemli olacağı vurgulanan açıklamada, "Ekonomik güvenlik açısından Kore'de bir yarı iletken/biyotedarik zincirine sahip olmak, GSYH rakamlarının ötesinde stratejik bir öneme sahiptir." denildi.

Dünyanın en büyük çip üreticisi Samsung Electronics, açıklanan yatırımların yüzde 80'inin Güney Kore'de yapılacağını duyurdu.

1 milyondan fazla istihdam oluşturması beklenen 356 milyar dolarlık yatırımın, Samsung'un 2021'e kadar olan 5 yılda yaptığı 330 trilyon wonluk yatırımdan fazla olması dikkati çekti.