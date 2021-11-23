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Samsung'dan yüzde 92,5 vergi indirimi ile ABD'de çip yatırımı

Samsung, 17 milyar dolar yatırım ve yüzde 92,5 vergi indirimi ile ABD'nin Teksas eyaletinde çip fabrikası kuracak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Wall Street Journal'ın haberine göre Samsung Electronics, 17 milyar dolar yatırım ile ABD'nin Teksas eyaletinin Taylor kentinde bir çip fabrikası kuracak.

WSJ'ye bilgi veren kaynaklara göre, kurulacak fabrika 1800 kişiye istihdam sağlayacak ve 2024 yılı sonunda faaliyete geçecek.

Taylor kenti, faaliyetinin ilk 10 yılında Samsung'a yüzde 92,5 vergi indirimi sağlayacak.

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