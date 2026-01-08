Samsung'tan rekor kâr beklentisi: Faaliyet kârı üçe katlanıyor

Samsung Electronics, 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin faaliyet kârının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık üç kat artarak rekor seviyeye ulaşmasını beklediğini duyurdu. Şirketin öngörüsünde, küresel arzın sıkı seyretmesi ve yapay zeka uygulamalarından kaynaklanan güçlü talebin, geleneksel bellek çiplerinin fiyatlarını yukarı taşıması etkili oldu.

Açıklanan beklentiler, yapay zeka odaklı yatırımların sunucular, kişisel bilgisayarlar ve mobil cihazlarda kullanılan bellek çiplerine olan talebi hızla artırdığını ortaya koydu. Çip üreticileri, bu artan ihtiyacı karşılamak için kapasiteyi artırmaya çalışırken, bellek fiyatlarındaki yükseliş de dikkat çekti.

Yaklaşık 18 trilyon wonluk kâr

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi konumundaki Samsung, Ekim-Aralık dönemine ilişkin faaliyet kârının 20 trilyon won (yaklaşık 13,82 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Piyasa beklentileri ise bu dönemde kârın yaklaşık 18 trilyon won olacağı yönündeydi.

Faaliyet karı, 2018 üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 17,6 trilyon wonluk önceki rekorunu geride bırakarak yeni bir çeyreklik rekor oluşturdu.