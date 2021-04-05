Samsung’un ilk çeyrek kârı yüzde 45 artabilir

Güney Kore’li Samsung Electronics’in kârının ocak ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte, akılı telefon ve ev kullanımına ait cihaz satışlarındaki keskin artış ile, ABD’deki çip üretiminin bir fırtına yüzünden duraksamasına rağmen, yüzde 45 artabileceği belirtildi. Samsun ilk çeyrek sonuçlarını 7 Nisan’da açıklayacak,

COVID-19 salgını sebebiyle insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmeleri, tüketicileri yüksek kâr marjı ve küresel çip kıtlığında etkisi yüksek olan, tüketici elektroniği alışverişine itmesiyle, Samsung’un faaliyet kârının ilk çeyrekte, 2018 yılının ilk çeyreğinden bu yana görülen en yüksek düzey olan 8,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Şirketin gelirlerinin ise yüzde 12 artacağı tahmin ediliyor.

Şirketin özellikle akıllı telefon satışları artarken, Samsung’un ilk çeyrekte küresel pazardaki payını yüzde 23’e yükseltmiş olduğu öngörülüyor.

Samsung’un televizyon ve ev cihazları satışlarının ise 887 milyon dolara ulaşmış olduğu tahmin edilirken, şirketin çip üretim faaliyetlerinde küresel çip kıtlığı etkisiyle yüzde 20 azalış bekleniyor.