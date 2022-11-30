Samsung’un telefon satışları dünyada ikiye katlandı

Samsung, şirket kullanımı için sipariş edilen katlanabilir Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip akıllı telefonlarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katından daha fazla artış gösterdiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ocak 2022 ile Ekim 2022 arasındaki dönemde, Samsung’un kurumsal müşterilere satışını yaptığı katlanabilir akıllı telefon sayısı, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 105 oranında arttı.

Ayrıca, 2022’de dünya genelinde piyasaya sürülen katlanabilir akıllı telefonların toplam sayısının 16 milyon olması beklenirken, bir önceki yıl ile kıyaslandığında bu rakam yüzde 73 artış gösterdi.

Katlanabilir telefonlar hızla yaygınlaşırken, 2023 yılında da piyasaya sürülen katlanabilir cihaz sayısının 26 milyona ulaşması öngörülüyor. Geniş ekranda, çoklu görev kolaylığı ve katlanabilir cihazlar için güçlü uygulama optimizasyonları, kurumsal kullanıcılar arasında katlanabilir cihazların yaygınlaşmasını sağlamaya devam ediyor.

Uzaktan çalışma düzeni şirketler arasında yaygınlaşmaya devam ederken, şirketler üretkenliği azami seviyeye çıkarabilecek teknolojiler arıyor. Katlanabilir cihazlar özellikle finansal hizmetlerde çalışan profesyoneller tarafından tercih ediliyor.

Bu sektörde çalışan finansal danışmanlardan oluşan bir örneklem grubunda yapılan araştırmaya göre, bu kişilerin yüzde 74’ü, mobil uygulamalar üzerinden bağlantıda kalmanın önemli ya da çok önemli olduğunu belirtiyor.

Samsung’un dördüncü nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold4, özellikle iş amaçlı kullanımda ideal olan, çoklu görevleri yerine getirebilen bir cihaz. Cebe kolaylıkla sığabilen boyutlarıyla kıyaslandığında, geniş ve büyük bir ekran sunuyor. Z Fold4’ün geniş ekranı, geleneksel telefon ekranlarına kıyasla, birçok işin daha kolayca halledilebilmesini sağlıyor.

Galaxy Z Fold4'ün ekranı, daha geniş bir çalışma alanı sunuyor

Galaxy Z Fold4'ün tableti andıran ekranı, masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilen özelliklerden en iyi şekilde yararlanmak için daha geniş bir çalışma alanı sunuyor.

Birden çok görevi aynı anda yapmak ve uygulama çiftini görüntülemek için mükemmel bir araç olan kişisel bilgisayarlardakine benzeyen Görev Çubuğu, kullanıcıların kesintisiz bir biçimde uygulamaları yönetmesine, başlatmasına ve uygulamalar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, Samsung DeX ile kablolardan kurtulup, iş rutinlerini kolaylaştırıyor.

Samsung, kullanıcıların iş hayatını ve rutinlerini kolaylaştırmak için birçok uygulama sunuyor. Bunlardan biri de kullanıcılara mobil cihazlarını (akıllı telefon veya tablet) harici bir görüntüleme cihazına (TV veya monitör) veya bir PC'ye bağlayarak masaüstünde çalışma deneyimi sunan Samsung DeX.

Bilgisayar özelliği, Galaxy mobil cihazı bir masaüstü bilgisayar deneyimine genişletirken kullanıcılar, Samsung DeX özelliği sayesinde bir monitöre veya TV’ye bağlanabiliyor, tüm mobil uygulamalarına TV’lerin büyük ekranından erişebiliyor. DeX, Samsung TV’lerin yanı sıra Miracast özellikli herhangi bir akıllı televizyon ya da Samsung'un yeni akıllı monitörlerinde de kablosuz olarak çalıştırabiliyor.

DeX özelliği, kullanıcılara kusursuz bir sunum yapmaları için de yardımcı oluyor. Toplantı odasındaki Akıllı TV’ye bağlanmak ve iyi bir sunum gerçekleştirmek için kullanıcıların Galaxy cihazınızdaki DeX düğmesine basmaları yeterli oluyor.

Samsung DeX ile büyük ekranda film izlemek ya da çocuklar için sanal bir sınıf oluşturmak da çok kolay. Kullanıcılar, DeX ile aynı anda ister maillerini kontrol edebiliyor isterlerse de S Pen ile notlar alarak işlerini telefondan yapmaya devam edebiliyor.

Galaxy Z Fold4, yan yana kullanımda uygulamayı iki ayrı pencerede görüntülemenin yanı sıra aynı anda üç adede kadar uygulamayı tek ekranda görüntüleyebilme imkânı sunuyor. Örneğin, kullanıcılar birden fazla ekranın açık olduğu bir masaüstü bilgisayarda çalışıyormuş gibi iki farklı Chrome tarayıcı sekmesini aynı anda görüntüleyebilirken bir yandan Gmail'de yanıt yazabiliyor.

Galaxy Z Fold4 ayrıca, günlük iş akışı gereksinimlerine de uyum sağlıyor. Esnek Mod, yalnızca önde gelen video konferans araçları için eller serbest bir deneyim sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda artık S Pen'in kullanılabildiği Samsung'un iş ortaklarının uygulamalarında da özel e-imza veya not alma özelliklerini de destekliyor.