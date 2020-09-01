Samsung'un varisi Lee Jae-yong, yeni suçlamalarla karşı karşıya

01 Eylül 2020

Güney Koreli savcılar Salı günü Lee'yi, 2015 yılında iki Samsung biriminin tartışmalı birleşmesinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla suçladı.

Seul mahkemesi haziran ayında suçlama ile ilgili olarak Lee için tutuklama talebini reddetmişti.

Lee, 2017'de eski Başkan Park Geun-hye'nin istifası ve mahkumiyeti de dahil olmak üzere Güney Kore'yi sarsan bir siyasi ve ticari skandalda rolü olduğu iddiasıyla yargılanmıştı.

Rüşvet, zimmete para geçirme, yurtdışındaki varlıkların saklanması ve yalancı şahitlik gibi suçlardan hüküm giyen Lee beş yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak altı ay sonra cezası yarıya indirildi ve Seul Yüksek Mahkemesi’nin hapis cezasını erteleme kararı almasıyla serbest kalmıştı.

2017 yılındaki davada Samsung, siyasi destek karşılığında Park'ın arkadaşı Choi Soon-sil tarafından işletilen iki kar amacı gütmeyen vakfa 35.7 milyon dolar ödemekle suçlanmıştı.

Yapılan ödemelerin, Lee'nin Güney Kore Hükümeti'nin yürüttüğü ulusal emeklilik fonundan destek gerektiren bir anlaşma olan holdingin başına geçmesinin yolunu açan tartışmalı bir birleşmeyi desteği iddia edilmişti. Suçlamaları reddeden Lee, bağış yaptığını, ancak Samsung’un bağışları karşılıksız yaptığını söylemişti.

Lee suçlamaları reddetti. Bağış yaptığını itiraf etti ancak Samsung'un karşılığında hiçbir şey istemediğini söyledi.

Jay Y Lee olarak da bilinen kendisi, Güney Kore'nin en büyük holdingi olan Samsung Group'un başkanı Lee Kun-hee'nin oğludur. Aynı zamanda Samsung'un kurucusu Lee Byung-chul'un da torunu.