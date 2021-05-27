Samsunport, 100 milyon TL’lik yeni yatırım fazını başlatıyor

Samsunport Limanı, 100 milyon TL değerindeki ikinci büyük yatırım fazını başlatıyor. Bu yıl yaptıkları 100 milyon TL’lik yatırımla Samsunport’ta gerçekleştirdikleri toplam yatırımın 500 milyon TL’yi bulduğunu ifade eden Cey Group Başkanı Ali Avcı, “Samsunport bölgenin önemli bir lojistik üssü oldu.

İşletmelerin en büyük maliyetlerinden biri de hiç şüphe yok ki lojistiktir. Bizim yaptığımız teknoloji ve iş makinesi yatırımları ile maliyetleri mümkün olduğu kadar aşağı çekmiş olmamız, işletmelere önemli bir avantaj sağlamış oldu. Dolayısıyla hizmet verdiğimiz işletmelerle karşılıklı “kazan-kazan” sistemi içinde faaliyet gösterme imkânımız oldu” diye konuştu. Avcı, yatırımların aralıksız süreceğini söyledi.

Cey Group çatısı altında faaliyet gösteren Samsunport, 2010 yılında Samsun Limanı’nı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan (ÖİB) devralınmasının ardından 50 milyon dolarlık iyileştirme yatırımı yapmış, limanın iş kapasitesini 4 katı artırmıştı. İş hacmi genişleyen Samsunport Limanı’na yapılan 100 milyon TL yatırımın büyük kısmını modern ve son teknoloji ekipmanlar için kullanacak. Bu kapsamda, 2 adet Liebhher mobil liman vinci, 2 adet Sennebogen 880 EQ liman vinci, 4 adet Hyster Reach Stacker 45-46 Ton, 4 adet Komatsu Loader 19- 23,5 ton, 4 adet Doosan dizel forklift 3-5 Ton, 2 adet Luigong Mini Loader yatırımı yapılacak.

“Kazandığımızı, yine lojistiğe yatırıyoruz”

Her firma gibi Cey Group’un da iş prensipleri olduğuna vurgu yapan Ali Avcı, “Biz lojistik firmasıyız ve lojistik hizmetinden kazandığımızı lojistik sektörüne yatırıyoruz. İkinci bir prensibimiz ise “faaliyet gösterdiğimiz bölge ile büyümek” dedi.

Grubumuza ait şirketlerin tamamının lojistik alanında faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Avcı, “TMO’dan sonra Türkiye’nin en büyük hububat silosuna sahibiz. Likit yağ depolama hizmetinde ise ilk sıradayız. Türkiye’nin hemen her limanında hububat silolarımız, yağ tanklarımız ve antrepolarımız var. Lojistik alanına sürekli yatırım yapmamıza rağmen çok büyük kazanç vaat edilse dahi başka alana yatırım yapmıyoruz” diye konuştu.

Samsun Limanı’na, Samsunport adını koyarken Samsun isminin geçmesini özellikle istediklerini ifade eden Ali Avcı, şöyle devam etti: “Çünkü biz Samsun’da faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca Samsun Vergi Dairesi mükellefiyiz ve Samsun’da kazandığımızı Samsun’da bırakıyoruz. Samsunport’un iş hacmini genişletmesi, Samsun’da faaliyet gösteren taşıma firmasının sayısını artırdı. Verdiğimiz hizmetin kalitesi ve ucuzluğu ise çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin kurulmasına da sebep oldu. Samsunport olarak bir onların büyümesine, onlar da bizim büyümemize katkı veriyorlar. Grubumuzun amiral gemisi olan Ceynak, Samsun’da 21 bin metrekare kapalı alanı olan bir antrepo da inşa etti.” Ceyport Tekirdağ Limanı ile Mersin Serbest Bölge Limanı’nın da Cey Gruop’a ait olduğunu bildiren Ali Avcı, aynı hassasiyeti orada da gösterdiklerini ifade etti.

Elektriğini kendi üretiyor

Çevre konusundaki duyarlılıklarını da vurgulayan Avcı, Samsunport’ta kullanılan elektriği kendilerinin ürettiğini belirterek, “Limanda ürettiğimiz güneş enerjisi miktarı 3 megawatt (MW) seviyesine geldi ve hava kirliliğini tamamen önlemiş durumdayız” dedi.