Sanal ofislere akın sürüyor: İlk 5 ayda talep yüzde 85 arttı

Pandemi döneminde yaygınlaşarak kimi şirketler için kalıcı hale gelen mekan bağımsız çalışma düzeni ve yeni dönemin sıcak gündemi hibrit çalışma modeli, kendi işini kurmak isteyenlere cesaret verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 2020 yılında kurulan şirket sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,65 artarak 102 bin 794’e ulaştı. Bu yıl ise ilk 4 ayda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,15 artışla 41 bin 170 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde kurulan şirketlerin ofis tercihlerinde ise sanal ofislerin yükselişi dikkat çekti. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Olmadık Ofis Yönetici Ortağı Gökhan Doğru, “Salgının beraberinde getirdiği ekonomik belirsizlikler, maliyet tasarrufunu her türlü profesyonel yapı için birinci öncelik yaptı. Mekan bağımsız çalışmanın artık hemen hemen her sektör için mümkün olduğunu gördüğümüz bu süreçte, ofis maliyetleri de tasarrufun önüne geçen en önemli gider kalemi oldu. Şirketlerin yasal adres olarak gösterebildiği sanal ofislere ise akın sürüyor. Olmadık Ofis olarak 2021 yılının başından beri her ay yüzde 30’un üstünde büyüyoruz. Lokasyon sayımızı birden üçe çıkardık.” dedi.

Hem İstanbul’da iki kıtada, hem de Ankara’da

Olmadık Ofis kullanıcılarında son 5 ayda yüzde 85’i aşkın artış yaşandığını belirten Gökhan Doğru, “Bu süreçte çalışan sayımızı da lokasyonlarımızı da 3’e katladık. Balat’ta hizmet verdiğimiz merkez ofisimizin yanı sıra Caddebostan’da açtığımız şubemizle birlikte artık iki kıtada, İstanbul’un her iki yakasında şirketlerin ofis ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Ankara Çankaya’da da faaliyet gösteriyoruz. Yeni şubelerimizde, kuracağı şirket için resmi adrese ihtiyaç duyanlardan çalışma alanı arayan freelancerlara, hibrit çalışma modelini benimseyen şirket çalışanlarından toplantı, seminer veya eğitimleri için mekan arayan şirketlere, iş hayatının tüm oyuncuları için çağın gereklerine uygun yeni nesil çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda yasal adres gösterilmesi durumunda sanal ofis olarak kullanılabilen hizmet noktalarımızda personel istihdamı, altyapı yatırımı, güvenlik, temizlik, mutfak, sekretarya, aylık su ve elektrik faturaları gibi giderlerin önüne geçiyor, çağrı ve kargo yönetimi gibi rutin ofis sorumluluklarını ise devralıyoruz.” diye konuştu.

Sanal ofisler Türkiye’nin ilk füzyon içeçek mutfağıyla birleşiyor

Haziran ayıyla birlikte üyelerine sadece sanal ofis değil, en iyi kahve deneyimini de sunmayı amaçladıklarına değinen Doğru, “Olmadık Ofis olarak farklılaşma manifestomuz, en uygun fiyat-performans ve en iyi kahve deneyimi. Bu kapsamda Olmadık Ofis üyeleri, ortak çalışma alanlarında Türkiye’nin ilk füzyon içecek mutfağını da deneyimleyebiliyor. Böylece üyelerimize ve misafirlerine yeni kahve lezzetleri de sunabiliyoruz. Öte yandan işbirlikleriyle de güçlenmeyi sürdürüyoruz. Girişimci Hızlandırma Merkezi Albaraka Garaj gibi girişim ekosisteminde yer alan yapıların yanı sıra faturalandırma ve ödeme alma platformu sunan Rimuut iş birliğiyle üyelerimizin dijital ürün ve hizmetlerini anında faturalandırmalarını ve her para biriminde ödeme almaya hemen başlayabilmelerini sağlıyor, üyelerimize özel yüzde 20 indirimli komisyon oranı gibi fırsatlar sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

