Sanayicilerden finansman ve çevreci dönüşüm çağrısı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) 3. Meslek Komite­si, sektörün güncel sorun­larını ele almak ve çözüm öne­rileri geliştirmek amacıyla ger­çekleştirdiği toplantı sonucunda iki kritik konuda karar aldı.

Alı­nan kararları kamuoyuna duyu­ran ESO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Güven Erdoğan, gıda sanayi üreticilerinin sürdürülebilir üre­tim yapabilmesi için finansman kolaylıkları ve çevreci dönüşüm desteği taleplerini dile getirdi.

“Üretici için taksit sayısı artırılmalı”

Komitenin ilk gündem madde­sinin tedarik zinciri alımların­da yaşanan finansman zorlukları olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Bir gıda üretici­si olarak hammadde ya da amba­laj gibi ihtiyacımız olan ürünleri tedarikçiden almak zorundayız. Çoğu zaman bu alımları kredi kar­tıyla yapıyoruz. Ancak bankalar hem yüksek faiz uyguluyor hem de çok az taksit imkânı tanıyor. Bu nedenle üreticilerimiz ciddi şekilde sıkışıyor.

Tedarik zinci­ri alımlarında kredi kartı taksit sayısı artırılırsa hem maliyetle­rimiz biraz hafifleyecek hem de üretim sürecinde nefes alabilece­ğiz. Böylece gıda sanayimiz daha güçlü ve istikrarlı bir şekilde yo­luna devam edebilir. Bu düzenle­me sadece bir kolaylık değil, sek­törümüzün ayakta kalması için zorunlu bir ihtiyaçtır. Çünkü üre­ticiye sağlanacak her küçük ne­fes, zincirleme şekilde fabrikala­rın üretimini sürdürebilmesine, istihdamın korunmasına ve ülke ekonomisinin istikrarına katkı sağlayacaktır.”

“Elektrikli araçlara geçişte devlet desteği şart”

Kullanılan araçların mevcut durumda ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir olmadığını belirtti. Araç filolarının çoğunluk­la benzinle çalıştığını hatırlatan Erdoğan, bunun hem çevreye za­rar verdiğini hem de yakıt ithalatı nedeniyle ülke ekonomisine ağır bir yük oluşturduğunu söyledi.

Elektrikli araçlara geçişin yal­nızca sanayiciye değil, ülke eko­nomisine de büyük avantaj sağ­layacağını vurgulayan Erdoğan, yakıt ithalatının azalmasının cari açığı düşüreceğini, üreticiler için ise maliyetleri azaltarak çevreci üretim anlayışını güçlendireceği­ni ifade etti. Bu sürecin hızlanma­sı için devlet desteğinin şart oldu­ğunu dile getiren Erdoğan, ÖTV indirimi, kurumlar vergisinde ko­laylıklar ve TOGG için özel teş­viklerin hem firmaların hem de ülke ekonomisinin önünü açaca­ğını kaydetti.

“Amaç daha güçlü, daha çevreci bir sanayi”

Alınan kararların sadece fir­maların değil, aynı zamanda top­lumun ve çevrenin yararına ol­duğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz üreticiler olarak yalnızca ken­di maliyetlerimizi düşünmüyo­ruz. Daha çevreci üretim, daha temiz bir gelecek ve sürdürülebi­lir bir sanayi için de sorumluluk alıyoruz. Finansman kolaylıkları ve elektrikli araç desteği yalnız­ca bugünü değil, geleceğimizi de güvence altına alacak adımlardır. Gıda sanayicileri olarak devleti­mizin bu konularda gerekli adım­ları atacağına inanıyoruz.”