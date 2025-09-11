Sanayicilerden finansman ve çevreci dönüşüm çağrısı
Eskişehirli sanayiciler, üreticilerin ayakta kalabilmesi için kredi kartı taksit sayısının artırılması ve elektrikli araçlara geçiş için devlet desteği verilmesini talep etti. Sanayiciler, bu adımların hem maliyetleri hafifleteceğini hem de çevreci dönüşümü hızlandıracağını vurguladı.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) 3. Meslek Komitesi, sektörün güncel sorunlarını ele almak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği toplantı sonucunda iki kritik konuda karar aldı.
Alınan kararları kamuoyuna duyuran ESO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Güven Erdoğan, gıda sanayi üreticilerinin sürdürülebilir üretim yapabilmesi için finansman kolaylıkları ve çevreci dönüşüm desteği taleplerini dile getirdi.
“Üretici için taksit sayısı artırılmalı”
Komitenin ilk gündem maddesinin tedarik zinciri alımlarında yaşanan finansman zorlukları olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Bir gıda üreticisi olarak hammadde ya da ambalaj gibi ihtiyacımız olan ürünleri tedarikçiden almak zorundayız. Çoğu zaman bu alımları kredi kartıyla yapıyoruz. Ancak bankalar hem yüksek faiz uyguluyor hem de çok az taksit imkânı tanıyor. Bu nedenle üreticilerimiz ciddi şekilde sıkışıyor.
Tedarik zinciri alımlarında kredi kartı taksit sayısı artırılırsa hem maliyetlerimiz biraz hafifleyecek hem de üretim sürecinde nefes alabileceğiz. Böylece gıda sanayimiz daha güçlü ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam edebilir. Bu düzenleme sadece bir kolaylık değil, sektörümüzün ayakta kalması için zorunlu bir ihtiyaçtır. Çünkü üreticiye sağlanacak her küçük nefes, zincirleme şekilde fabrikaların üretimini sürdürebilmesine, istihdamın korunmasına ve ülke ekonomisinin istikrarına katkı sağlayacaktır.”
“Elektrikli araçlara geçişte devlet desteği şart”
Kullanılan araçların mevcut durumda ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir olmadığını belirtti. Araç filolarının çoğunlukla benzinle çalıştığını hatırlatan Erdoğan, bunun hem çevreye zarar verdiğini hem de yakıt ithalatı nedeniyle ülke ekonomisine ağır bir yük oluşturduğunu söyledi.
Elektrikli araçlara geçişin yalnızca sanayiciye değil, ülke ekonomisine de büyük avantaj sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, yakıt ithalatının azalmasının cari açığı düşüreceğini, üreticiler için ise maliyetleri azaltarak çevreci üretim anlayışını güçlendireceğini ifade etti. Bu sürecin hızlanması için devlet desteğinin şart olduğunu dile getiren Erdoğan, ÖTV indirimi, kurumlar vergisinde kolaylıklar ve TOGG için özel teşviklerin hem firmaların hem de ülke ekonomisinin önünü açacağını kaydetti.
“Amaç daha güçlü, daha çevreci bir sanayi”
Alınan kararların sadece firmaların değil, aynı zamanda toplumun ve çevrenin yararına olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz üreticiler olarak yalnızca kendi maliyetlerimizi düşünmüyoruz. Daha çevreci üretim, daha temiz bir gelecek ve sürdürülebilir bir sanayi için de sorumluluk alıyoruz. Finansman kolaylıkları ve elektrikli araç desteği yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de güvence altına alacak adımlardır. Gıda sanayicileri olarak devletimizin bu konularda gerekli adımları atacağına inanıyoruz.”