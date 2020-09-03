Sanayicinin güneş enerjisi Erikoğlu Sunsystem’den

03 Eylül 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Denizli’de Erikoğlu Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Erikoğlu Sunsystem, 30 MW’ı yatırım olmak üzere, yerli ve yabancı yatırımcılar için yaklaşık 100 milyon dolar yatırım tutarlı 80 MW güneş enerji santralinin kurulumunu yaptı. Genel Müdür Mehmet Türkarslan, arazi ve tarımsal sulama uygulamalarının yanı sıra fabrika ve meskenlerin çatılarına kurdukları GES’lerle son kullanıcıların enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamasına destek olduklarını söyledi.

Acıpayam GES’e Gold Standart sertifikası

Türkiye’nin ilk güneş enerjisi santrallerinden olan NER Enerji Güneş Enerji Santralini 2013 yılında Denizli’nin Serinhisar ilçesinde devreye alan Erikoğlu Sunsystem, 2015 yılında Enerji Bakanlığı’nın düzenlediği lisanslı güneş enerjisi santrali ihalesini kazanarak, Acıpayam ilçesinde Türkiye’nin güneşi takip ederek enerji üretme süresini en üst düzeye çıkaran tek eksenli güneş enerji santralini 15 milyon dolar yatırım bedeli ile kurdu. Acıpayam GES, Londra’da en iyi proje finansmanı ödülünü alırken, karbon ticareti yapılabilmesine izin veren Gold Standart sertifikası alan ve ticaretini yapan Türkiye’deki ilk lisanslı GES oldu.

Yerli ve yabancı yatırımcılar için 2013 yılından bu yana yaklaşık 100 milyon dolar yatırım bedeli ile 30 MW’si şirket yatırımı olmak üzere, 80 MW’ın üzerinde güneş enerjisi santrali kurulumu yaptıklarını aktaran Erikoğlu Sunsystem Genel Müdürü Mehmet Türkarslan, “2013 yılındaki ilk santralimizin kurulumundan itibaren yenilenebilir enerjiye ve güneş enerji santrallerine ilgi çok arttı. Türkiye’de ilk GES yatırımlarını yapan şirketlerden biriyiz. Sektörde elde ettiğimiz birikim ve tecrübe ile Türkiye’nin her bölgesinde gerek arazi üzerinde gerekse çatı üstlerinde güneş enerji santrallerini anahtar teslim devreye alıyoruz” dedi.

İngiltere’de enerji depolama ile rüzgar ve güneş enerjisi projeleri geliştirdiklerini söyleyen Türkarslan, burada atık su arıtma tesislerinin içine 250 MW gücünde GES kurulması projesinde yatırımcı ve anahtar teslim kurulum hizmeti vermeyi planladıklarını vurguladı.

“Temiz enerjiyle yaşanabilir bir dünya”

Erikoğlu Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erikoğlu ise, çatı üstü kurulumlarla güneş enerjisinden üretilen elektriğe erişimin kolaylaştığını, son kullanıcıların güneşten enerji üretimi ile elektrik maliyetlerinde tasarruf sağlarken, temiz enerji kullanımı ile gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmaya yardımcı olduklarını hatırlattı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründeki en deneyimli firmalarından biri olarak yenilikçi ekibiyle birlikte çalışmalarına tüm güçleriyle devam edeceklerini belirten Erikoğlu, Türkiye ekonomisine güneşten aldıkları enerji ile katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.