“Sanayicinin paraya değil arsa desteğine ihtiyacı var”
Türkiye’de finansman kadar yatırımların önünü tıkayan bir konu da sanayi arsası sorunu. Pahalı arsa fiyatları hem iş dünyasını caydıran, hem de küresel rekabette elini zayıflatan bir unsur. Türkiye’de sanayi arsalarının metrekaresi 250 doları aşarken Avrupa’da bu rakam 15-20 dolar. Fiyatlara rağmen sanayicinin arsa bulamaması da başka bir sorun.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’de finansman maliyetleri sanayi yatırımlarının önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Ancak en az finansman kadar yatırımların önünü tıkayan bir başka konu da sanayi arsası sorunu. Sanayi arsası arzında yaşanan yetersizlik ve mevcut arsaların astronomik fiyatları, büyümenin önündeki önemli engellerden biri olarak görülüyor.
Pahalı sanayi arsası fiyatları hem iş dünyasını caydıran, hem de küresel rekabette elini zayıflatan bir unsur haline gelirken, fabrika ve makine için elinde olan parayı araziye yatırmak zorunda kalan sanayici, plansız, altyapısı olmayan bölgelerde çare arıyor.
Ancak bu da yeni sorunlar yaratıyor. Her ne kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘sektörel bölgeler’ planları olumlu karşılık bulsa da yeterlilik noktasında soru işaretleri yaratıyor. Türkiye’nin toplam yüzölçümü içerisinde sanayiye ayrılan pay binde 3-4 seviyesinde.
Bu oran İtalya’da yüzde 2.12, Fransa’da yüzde 1.5, Almanya’da ise yüzde 4.5. Türkiye’de tüm sanayi 300 bin hektar büyüklüğünde. Bunun da yalnızca 100 bin hektarı organize sanayi bölgesi (OSB) alanlarının içinde yer alıyor. Yüzölçümü içerisindeki binde 4’lük sınırlı payına rağmen sanayi Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının (GSMH) yüzde 30’unu tek başına karşılıyor.
“Arsa sorunu bizi kilitliyor”
“Bugün sanayicinin para değil arsa desteğine ihtiyacı var” diyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) kurucu Başkanı ve Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder, yatırım için sanayicinin en temel problemlerinden birinin sanayi arsası olduğunu söyledi.Kendi fabrikasını da İstanbul’dan Ergene’ye taşıyan Önder, Türkiye’de sanayi arsalarında artan fiyatlara dikkat çekti. “Bugün Esenyurt-Kıraç’a gidin metrekare fiyatı 250 dolar. Gelişmiş ülkelerde 15- 20 dolar” diyen Önder, arsa bulunamadığı için fiyatların çok yükseldiğini belirtti. Önder, “Arsa sorunu bizi kilitleyen bir konu. Bizim, elimize geçen parayı toprağa değil, otomasyona, insan kaynağına, verimliliğe yatırmamız lazım. Sektörel sanayi bölgeleri şeklinde kümelenme modeline acilen geçmemiz lazım” diye konuştu.
“Anadolu’da yatırımın önündeki engel lojistik”
Avrupa’da, Çin’de hep sektörel kümelenme modellerinin uygulandığını anlatan Önder, şöyle devam etti: “Kümelenme ana sanayi, yan sanayi, lojistik, tedarikçi tüm paydaşları kapsar. Böyle olunca verimlilik de gelir. En temel konulardan biri lojistik. Bugün yatırımlar neden Anadolu’ya çok fazla gidemiyor? Nedeni lojistik. Türkiye, karayolunda, hava yolunda çok iyi. Ama deniz yolunda, demir yolunda bunu yakalayamadık. Bizim kamudan en önemli beklentimiz sektörel sanayi bölgeleri oluşturulup bunların limanlara bağlanması.”
“KOBİ’lere alan verin cirolar 2 kat artar”
Sanayi arsası konusunda en büyük problemi yaşayan bölgelerden biri de ‘sanayinin kalbi’ Bursa. Ülkenin en önemli sanayi ve ihracat merkezlerinden biri olarak bilinen Bursa’nın yalnızca 50 milyon metrekare sanayi alanına sahip olduğunu açıklayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “Yani toplam yüzölçümü içerisinde Bursa’nın sanayiye ayrılan payı binde 8. Bursa’da 17 OSB var diyoruz ancak hepsinin toplam büyüklüğü bugün rekabet içerisinde olduğumuz illerdeki bir OSB’nin büyüklüğüne eşit.
Marmara Havzası, ülkemizin GSMH’sinin yüzde 60’ını sırtlıyor. Bu bölgenin sanayi varlığını geliştirmek gerekiyor. Sanayi her yerde gelişmiyor. Bunun için bir üretim ekosistemi, yerel kabiliyet ve potansiyel gerekiyor. Ülke olarak işletmelerimizi büyütmek zorundayız, bunlara uygun sanayi alanları oluşturmak durumundayız” dedi.
Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ulusal Sanayi Alanları Master Planı çalışmalarını değerli bulan BTSO BaşkanıBurkay, “Bugün KOBİ’ye yer tahsis edin, bulunduğu mevcut bin metrekare alanı iki katına çıkarın, cirosu 10 milyon TL’den 20 milyon TL’ye çıkar” ifadelerini kullandı.
Toplantılarda gündem hep üretim alanı
Ölçek ekonomisinde şirketlerin enflasyon oranında büyüdüğünde kendilerini başarılı gördüğünü, KOBİ’lerin ise geometrik büyüdüğünü dile getiren Burkay, “KOBİ’lerde müthiş fırsatlar var. KOBİ’lerimiz çok daha esnek, hareket kabiliyeti yüksek, hem bölgeyi hem ülkeyi çok daha hızlandırabilecek güce sahip. KOBİ’lerimizin daha rekabetçi bir ortama kavuşabilmesi için doğru planlama ile çok daha verimli alanları uygun koşullarda sunmamız gerekiyor. Sektörlerimizi temsil eden meslek komitelerimizin stratejik çalıştayları ve toplantılarında en önemli gündem maddeleri de üretim alanı ihtiyacına yönelik talepler ilk sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Yatırım için 5 kat daha fazla para ödeniyor
Sanayi arsası fiyatlarındaki astronomik rakamlara da dikkat çeken Burkay, şunları söyledi: “Örneğin Bursa’da bebe çocuk konfeksiyonu sektörünün merkezi olan Vişne Caddesi’nde her bir üretici büyümek istiyor. Fakat bu bölgedeki metrekare fiyatları bugün Avrupa’nın en meşhur alışveriş caddelerinde bile yok. Burada bin metrekare yer alsanız, inşaat maliyeti ile birlikte yapacağınız makine teçhizat yatırımından neredeyse 5 kat fazla para ödemeniz gerekiyor. Yani üretici bu kadar para arsaya verecek, üstüne bina yapacak, içine de kalan parasıyla makine koyacak. 10 birim yatırım yapacak, 2 birim ile katma değer üretecek. Yani 2 birimlik makine ne üretecek de 10 birimlik yatırımın karşılığını getirecek?
Halihazırda birçok firmamız çok katlı binalarda üretim yapmak zorunda kalıyor. Ancak Biz aslında baktığımız zaman üretmek isteyene bu koşullarla ‘sen üretme’ diyoruz. Biz, sektör pazarda rekabetçi bir oyuncuyken yeni yatırım imkanlarını firmalarımıza sunabilmeyi hedefliyoruz. Çünkü pazarda gücü kaybettiğiniz zaman bu imkanları bedava dahi sunsanız kimse bir şey yapamaz. Pazarı kaybettikten sonra geri almak günümüz rekabet ortamında mümkün değil. Bu yüzden bu ihtiyaçları doğru tespit edip, buna cevap verebilecek projeleri ortaya koymak gerekiyor.”
Sanayi arsasına ne yapılabilir?
Bugün sanayicinin temel problemlerinden biri olan sanayi imarlı arşlar, fabrikalar, depolar, üretim tesisleri gibi sanayi tesislerinin inşasına uygun arsaları ifade ediyor. Bu tür arsalar genellikle şehir merkezlerinin dışında, sanayi bölgelerinde bulunurken, sanayi imarlı arsalar, geniş arazi ihtiyaçlarına sahip işletmeler için ideal. Sanayi imarlı arsalar, önemli bir değer artışı potansiyeli taşıdığı ve uzun vadede yüksek kazanç sağladığı için özellikle yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. Türkiye’de İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep gibi şehirler, sanayi imarlı arsa yatırımı için cazip bölgeler arasında yer alıyor.
"Düzce’de 125 dolara yükseldi"
Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Başkanı Tayfun Koçak, sanayicinin yatırım ve büyüme iştahına mevcut arsa stokunun yetişemediğini söyledi. Kendisinin de üretim tesisini Gebze’den Düzce’ye taşıdığını belirten Koçak, “Fakat Düzce’de sanayi arsasının metrekaresi 125 dolar olmuş. Gebze’de yer kalması. Sakarya’da kalmadı. Bilecik de dolmaya başladı. Düzce’de de bizden sonra bir iki parsel kalmıştı” dedi.