Sanayide 5G dönemi başladı

Başak Nur GÖKÇAM

TEKİRDAĞ

Bu kapsamda Vodafone Bu­siness ile BSH Türkiye, Türki­ye üretim sektöründe bir ilke imza atarak 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) teknolo­jisini ilk kez devreye aldı. İş bir­liği kapsamında, BSH’nin Çer­kezköy Çamaşır Makinesi Fab­rikası’nda 5G SA (Standalone) MPN altyapısı ve görüntü işle­me teknolojileri kullanılarak üretim süreçlerinin önemli bir bölümü dijital ortama taşındı.

Vodafone Türkiye ve BSH Ev Aletleri Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonu doğrultu­sunda hayata geçirilen proje, sanayide 5G tabanlı özel mo­bil şebeke altyapısının Türki­ye’de ilk kez üretimde kulla­nılması açısından bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Sanayinin dönüşümüne yön verecek

İş birliğine ilişkin konuşan BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, projenin sanayinin dö­nüşümüne yön veren bir ör­nek olduğunu vurgulayarak, “5G’nin sunduğu yüksek güve­nilirlikteki bağlantı, stok doğ­ruluğunu, sevkiyat hazırlık sü­relerini ve siparişe yanıt hızını doğrudan iyileştiriyor. Küresel ağımızda bir ilki daha Türki­ye’de gerçekleştirmek, ülkemi­zin referans merkez konumu­nu pekiştiriyor. Türkiye’den dünyaya değer üretmeye de­vam ediyoruz” dedi.

Üretimde 5G çağı başladı

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise, “20 yılda 480 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Bugün 2,1 milyon KO­Bİ ve 6 bin büyük kurumun tek­noloji ortağıyız. 1 Nisan 2026 itibarıyla 5 kıtadaki 5G dene­yimini Türkiye’ye taşıyacağız. Özellikle sanayiye sunacağı­mız çözümlerle verimliliği artı­rarak ülkemizin dijital yolculu­ğunu hızlandıracağız” ifadele­rini kullandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 5G Standalo­ne mimarisine sahip özel mo­bil şebekenin Türkiye’de ilk kez üretimde kullanıldığını belir­terek, “BTK’nın özel izniyle ku­rulan MPN altyapısı sayesinde üretim hattındaki veriler ger­çek zamanlı analiz edilebili­yor. 5G tabanlı görüntü işleme teknolojisiyle sanayide yeni bir dönem başladı” diye konuştu.

Gerçek zamanlı üretim ve sıfır hata modeli

Proje kapsamında stok sahası operasyonları tamamen dijitalleştirildi. Üretim, lojistik ve forklift yönetimi süreçleri gerçek zamanlı izlenebilir hale gelirken, stok doğruluğu en üst seviyeye taşındı. Görüntü işleme teknolojisi sayesinde yanlış yerleştirme ve kayıt hataları elimine edilirken, üretim duruşları minimize edildi. Kapalı MPN altyapısı sayesinde veri güvenliği de üst seviyeye çıkarıldı. Vodafone Business ve BSH iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, Türkiye’de sanayinin dijitalleşme yolculuğunda yeni nesil ‘akıllı fabrika’ modelinin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.