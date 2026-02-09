Sanayide 5G dönemi başladı
Sanayide dijital dönüşüm, klasik otomasyon anlayışının ötesine geçerek gerçek zamanlı veri yönetimi, yapay zekâ destekli üretim ve akıllı fabrika modelleriyle yeni bir döneme giriyor. Bu dönüşümün merkezinde ise artık 5G teknolojisi yer alıyor. Yüksek hız, düşük gecikme, güvenli bağlantı ve eş zamanlı veri işleme kapasitesi, üretim süreçlerini köklü biçimde yeniden tanımlıyor. Türkiye sanayisi de bu küresel dönüşüm sürecine güçlü bir adımla dahil oldu.
Başak Nur GÖKÇAM
TEKİRDAĞ
Bu kapsamda Vodafone Business ile BSH Türkiye, Türkiye üretim sektöründe bir ilke imza atarak 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) teknolojisini ilk kez devreye aldı. İş birliği kapsamında, BSH’nin Çerkezköy Çamaşır Makinesi Fabrikası’nda 5G SA (Standalone) MPN altyapısı ve görüntü işleme teknolojileri kullanılarak üretim süreçlerinin önemli bir bölümü dijital ortama taşındı.
Vodafone Türkiye ve BSH Ev Aletleri Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje, sanayide 5G tabanlı özel mobil şebeke altyapısının Türkiye’de ilk kez üretimde kullanılması açısından bir dönüm noktası niteliği taşıyor.
Sanayinin dönüşümüne yön verecek
İş birliğine ilişkin konuşan BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, projenin sanayinin dönüşümüne yön veren bir örnek olduğunu vurgulayarak, “5G’nin sunduğu yüksek güvenilirlikteki bağlantı, stok doğruluğunu, sevkiyat hazırlık sürelerini ve siparişe yanıt hızını doğrudan iyileştiriyor. Küresel ağımızda bir ilki daha Türkiye’de gerçekleştirmek, ülkemizin referans merkez konumunu pekiştiriyor. Türkiye’den dünyaya değer üretmeye devam ediyoruz” dedi.
Üretimde 5G çağı başladı
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise, “20 yılda 480 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Bugün 2,1 milyon KOBİ ve 6 bin büyük kurumun teknoloji ortağıyız. 1 Nisan 2026 itibarıyla 5 kıtadaki 5G deneyimini Türkiye’ye taşıyacağız. Özellikle sanayiye sunacağımız çözümlerle verimliliği artırarak ülkemizin dijital yolculuğunu hızlandıracağız” ifadelerini kullandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 5G Standalone mimarisine sahip özel mobil şebekenin Türkiye’de ilk kez üretimde kullanıldığını belirterek, “BTK’nın özel izniyle kurulan MPN altyapısı sayesinde üretim hattındaki veriler gerçek zamanlı analiz edilebiliyor. 5G tabanlı görüntü işleme teknolojisiyle sanayide yeni bir dönem başladı” diye konuştu.
Gerçek zamanlı üretim ve sıfır hata modeli
Proje kapsamında stok sahası operasyonları tamamen dijitalleştirildi. Üretim, lojistik ve forklift yönetimi süreçleri gerçek zamanlı izlenebilir hale gelirken, stok doğruluğu en üst seviyeye taşındı. Görüntü işleme teknolojisi sayesinde yanlış yerleştirme ve kayıt hataları elimine edilirken, üretim duruşları minimize edildi. Kapalı MPN altyapısı sayesinde veri güvenliği de üst seviyeye çıkarıldı. Vodafone Business ve BSH iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, Türkiye’de sanayinin dijitalleşme yolculuğunda yeni nesil ‘akıllı fabrika’ modelinin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.