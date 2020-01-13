'Sanayide en az yüzde 20 enerji tasarrufu mümkün '

13 Ocak 2020

Mehmet KAYA



KONTEK bünyesinde farklı şirketler altında yürütülen taahhüt, otomasyon, donanım ürün satışı, enerji verimliliği, bakım ve yazılım operasyonlarının tamamını tek bir şirket altında birleştirdi. Kuruluşunun 25. yılı, şirket birleşme ve yurt dışına açılma kararına yönelik bir basın toplantısı düzenleyen Kontek Otomasyon Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, firmalarını sayısallaşmaya uyum sağlamış bir ESCO olarak tanımladı.



Finansmanı sağlanmış, garantili enerji tasarrufu



ESCO olarak adlandırılan enerji verimliliği firmalarının, hizmet verdikleri sanayi kuruluşlarına tasarruf garantisi sağladığını belirten Tolga Murat Özdemir, “İki finansman kuruluşuyla anlaştık. Onlardan sağlanan finansman ve özkaynağımız ile firmaya diyoruz ki: Yatırımı biz yapacağız. Tasarruf ettiğiniz kısım kadar bize ödeme yapacaksınız. Tasarruf etmezseniz ödeme yapmanıza gerek yok. Bir diğer iş modelinde ise tasarruf edilen kısmın yarısı kadar ödeme yapılacak ve örneğin 5 yıl sonunda ödeme tamamlanacak. Biz bunu sağlıyoruz” dedi.



Sanayide elektriğin yüzde 60’ını motorlar tüketiyor



Sanayide kullanılan elektriğin yüzde 60’ından fazlasının elektrik motorlarında harcandığını belirten Özdemir, “Eğer bir kuruluşta, pompalama, kompresör ve santrifüj-fanlar varsa orada tasarruf imkanı var. Sanayi kuruluşlarımız bunun farkında değil. Yapılması gereken, gerektiği kadar enerji kullanımını sağlamak” dedi.



Özdemir, sanayi kuruluşlarında başta elektrik motorları olmak üzere bütün birimlerin gerektiği zaman gerektiği kadar enerji harcamasını sağladıklarını, sürekli takip ile arıza, verimsizlik gibi aksaklıkları belirleyip düzelterek verimlilik elde ettiklerini vurgulayarak, “Enerji tasarrufu, verimliliği çok büyük. Yüzde 20’lere kadar varıyor. Bir kez yatırım yapıp işe başladığınız anda para kazanmaya başlıyorsunuz ve 1 yılda yatırım geri dönüşü sağlanıyor” dedi.



“Sayısallaşma kaçınılmaz yapay zeka taşıyan iki yazılımla yurt dışına açılacağız”



Enerji sektörünün hızla sayısallaştığını, kendilerinin de bu alana LOGGMA işbirliği ile yatırım yaptıklarını belirten Tolga Murat Özdemir, güneş enerji santrallerinin verimini artıran SolariFy adını verdikleri akıllı yazılım içeren programı geliştirdiklerini belirtti. Yazılımın yapay zeka taşıyan kısmın santralin bütün bileşenlerini öğrendiğini, programın santralin tamamında hata ve verimsiz çalışan noktaları bularak raporladığını, böylece sürekli verimli çalışma imkanı sağlandığını kaydetti. EneriFy adı verilen yapay zekalı yazılımın ise yıl sonuna kadar ticari olarak piyasaya çıkacağını belirten Özdemir, ölçüm ve raporlama yapan ve karar vericilere veri üreten konvansiyonel sistemlerden farklı olarak, ölçüm ve data üretme yanında etkileşim içinde çalışan sistemin optimum verim ile çalışmasını sağlayacak şekilde sistemi yönettiğini kaydetti.

Hedef Avrupa



Şirketin başta SolariFy yazılımında güneş olmak üzere yenilenebilir enerjiye çok büyük yatırım yapan Avrupa’yı hedef aldığını bu amaçla pazarlama faaliyetine başladıklarını kaydeden Tolga Murat Özdemir, İsviçre merkezli bir şirket kurma hazırlığında olduklarını da bildirdi.



İspanya ve Hollanda’da özel sektörden özel sektöre yap-işlet-devret



Özdemir, güneş enerjisi üretiminde İspanya ve Hollanda’da “yap-işlet-devret” olarak nitelediği “Solar lease” finansman modeliyle yatırım yapacaklarını da belirterek, “Burada enerji kullanan bir firmanın kendi alanında biz yatırım yapıyoruz, ürettiğimiz enerjiyi de o şirkete satıyoruz. Süre bitince de yatırımı firmaya devrediyoruz. Bu Avrupa’da mümkün ama ne yazık ki Türkiye’de izin verilmiyor” diye konuştu.



Tasarruf öne çıkmalı



KONTEK Otomasyon Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, enerji tasarrufunun, enerji üretmekten daha ucuz ve hızlı sonuç verdiğini belirterek bu alanda ulusal bir kampanya yapılmasını, sanayinin tasarruf yatırımının mali olarak desteklenmesini önerdi. Özdemir, “Bir firmada yaptığımız çalışma ile yıllık 30 bin MW tasarruf sağladık. Bu yatırımın bedeli 2 milyon dolar. Aynı miktar enerjiyi üretmek için gereken yatırım ise 20 milyon dolar. Enerji yatırımı elbette olacak ama tasarruf da olmalı çünkü çok daha ucuz ve hemen sonuç veriyor” dedi. Özdemir tasarruf yerine tüketimin devamını öne alan bir yapı bulunduğunu kaydetti.