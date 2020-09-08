Sanayidebul, 34 milyar TL talep havuzu yaratmayı hedefliyor

08 Eylül 2020

Sanayi sektörünün dijital dönüşümüne katkıda bulunmak ve sektör oyuncularına online bir platform üzerinden iş yapma fırsatı sunmak amacıyla kurulan Sanayidebul, hem büyük firmalara hem de bütçeleri kısıtlı olan KOBİ’lere fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Türkiye geneline yayılmış, farklı üretimler gerçekleştiren her ölçekten sanayi şirketinin birbirlerinden, ürün ve hizmetlerinden haberdar olmasını sağlayarak şirketlere ticaret yapma fırsatı sunduklarını dile getiren Sanayidebul CEO’su Cenk Torun, TÜİK'in 2018 yılı verilerine göre Türkiye'de faaliyet gösteren 3 milyon 160 bin kurum bulunduğu bilgisini verdi. Bu kurumlardan 2 milyon 244 bininin sanayi sektöründe faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Torun, Sanayidebul olarak 5 sene sonunda faaliyet gösteren bu kurumların minimum 560 binine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye'de faaliyet gösteren 3 milyon 160 bin kurumun ortalama ciro değerinin 7,8 trilyon TL’ye ulaştığının altını çizen Torun, “Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama ciro değeri ise 6,6 trilyon TL’ye ulaşmış durumda. Yıl sonu hedefimiz talep değerini 1 milyon dolar seviyesine taşımak, 5 yıl sonraki hedefimiz ise 11 bin üye sayısına ulaşarak yıllık 34 milyar TL’lik talep havuzu yaratmak.” ifadelerini kullandı.

"KOBİ’lere yılda ortalama 143 bin TL kazandıracağız"

Sanayi şirketlerinin satın alma sürecini Sanayidebul’un çok farklı alanlarda üretim yapan geniş üye ağı ve güvencesiyle kolaylaştırma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Cenk Torun, şunları kaydetti: “Yıllık ortama paket fiyatlarımız 1.000 TL seviyesinde, bu ücret dahilinde sunduğumuz hizmetler arasında; tedarik zinciri yönetimi, talep havuzuna 'bir tıkla' ulaşım, herkese açık alanda ilan olanağı, talep ve ilanlarının sosyal medyada tanıtımı gibi hizmetler gelmekte. Ayrıca, Sanayidebul olarak firmalara sunulan web alanında kendi istedikleri 'subdomain adı' ile tanıtım, ürün resmi ve katalog yerleştirme imkanı da sunuyoruz. KOBİ’lere satın alma, satış ve operasyonel giderlerden tasarruf ederek firma başına yıllık ortalama 143 bin TL civarında bir kazanç sağlama fırsatı sunduğumuzu söyleyebilirim.”

Sanayidebul satın alma yöntemi sayesinde firmaların yaptıkları alımlarda en az yüzde 5-7 arasında avantaj elde ettiklerini söyleyen Torun, ortalama bir KOBİ’nin aylık 100 bin TL ile 400 bin TL seviyesinde alım yaptığı düşünüldüğünde, firmalara 5 bin TL ile 20 bin TL arasında kazanç sağlama fırsatı sunduklarına dikkat çekti.

"İşlem hacmimizi genişletmeyi sürdüreceğiz"

İş birlikleri kapsamında daha çok tedarikçi ve müşteriye ulaşarak sanayi sektörünün dijitalleşmesine katkıda bulunmayı sürdüreceklerini belirten Cenk Torun, şunları söyledi: “Her türlü sanayi ürününün listelenebildiği Sanayidebul olarak sıfır ve ikinci el sanayi makinelerinden acil ihtiyaç duyulan parçalara dek geniş bir listeleme yelpazesine sahibiz. Kurumların atıl stoklarını değerlendirmelerini sağlarken ihtiyaç olan ürün ve parçalara kolaylıkla ulaşma ve teklif verme imkanı da sunmaktayız. İş birlikleri ile işlem hacmimizi de daha da genişletmeyi sürdürüyoruz. Bugüne dek iş birliği yaptığımız kurumlar arasında; Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde yer alan Sistem Alüminyum A.Ş ve Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna, dünyada 220 farklı ülkede, günde 700 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştıran MNG Kargo var.”