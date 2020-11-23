Sancak Ailesi, Konyalı Öztekfen’i satın alıyor

Kerim ÜLKER

Sancak Ailesi, Konya merkezli Öztekfen’in ana hissedarı oluyor. Sancak Ailesi’nin kurduğu Saya Grup, 56 yıllık geçmişi olan Öztekfen’in yüzde 66’sını satın almak için görüşmelere başladı. Anlaşma tamamlanırsa ilaç ve gayrimenkul alanındaki yatırımlarıyla bilinen Sancak Ailesi, Öztekfen Redüktör’ün ana ortağı olacak. Mehmet Büyükpişirici tarafından 1964 yılında kurulan Öztekfen, redüktör imalatının yanı sıra elektrik motoru ve elektrik motoru malzeme satışı gerçekleştiriyor.

Konya’da 12 bin metrekarelik fabrikada üretim yapan Öztekfen’in ana hissedarı olmaya hazırlanan Sancak Ailesi ise ticari yolculuğuna 1950’li yıllarda başladı. 1990’lı yıllarda Es Ecza ve Koz Ecza Depoları ile ilaç dağıtım sektörüne giren aile, 1993 yılında Hedef Ecza Deposu’nu kurdu. 2001 yılında Walgreens Boots Alliance ile stratejik ortaklık kuran Hedef Ecza Deposu, Hedef Alliance ismini aldı.

200 milyon dolarlık yatırımla ilaca girdi

Hedef Alliance’ın kurucusu Sancak Ailesi, 2006’da bölündü. Ethem Sancak’ın amca ve çocukları olan Abdulrezzak Sancak, Haluk Sancak ve diğer 12 kardeş, Saya Grup adında yeni oluşuma girdi. İzmir’deki yatırımlarıyla bilinen Folkart Yapı A.Ş. ile inşaat işine giren Saya Grup, 2007 yılında Alpark marketler zincirini satın aldı. Bu markayı Saya Grup, 2010 yılında CarrefourSA’ya devretti.

2011’de Pharmactive İlaç’ı 200 milyon doların üzerinde bir yatırımla kuran Saya Grup, yıllık 330 milyon kutu üretim kapasiteli bir fabrikayı hayata geçirdi.

Saya Grup’un portföyünde ayrıca Türkiye’nin en büyük elektrik motor üreticilerinden Volt Motor, Volt Teknoloji, madencilik şirketi Liva Krom İşletmeciliği, Uludağ Harmancık Krom gibi firmalar da bulunuyor. Saya Grup, 2023 yılı ciro hedefini ise 1 milyar dolar olarak açıklamıştı.