Sancak, Cardtek’i almak için Rekabet’e başvurdu

22 Ocak 2019

Kerim ÜLKER

Türkiye’de son yıllarda adından sıkça söz ettiren Sancak Ailesi, teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Sancak Ailesi’nin sahibi olduğu MT Holding, ödeme sistemleri çözümleri sunan Cardtek’in ana hissedarı oluyor. Cardtek’te yüzde 54’lük hisse alan MT Holding, işlemin onaylanması için de Rekabet Kurumu’na başvurdu. Önceki gün başvuruda bulunan MT Holding, onay verilirse, yönettiği MTS Teknoloji Yatıırmları üzerinden Cardtek’in bağlı bulunduğu Kartek Holding’in ortak kontrolünü devralacak. 2001 yılında kurulan Cardtek’in 300’den fazla çalışanı bulunuyor.

Diğer ortaklar Murat Vargı ve Hollandalı Revo Capital

MarsterCard, FIS, Deutsche Telekom, UniCredit Group gibi global şirketlerle çalışan Cardtek’in Türkiye dışında ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ofisleri bulunuyor. 230 milyon TL sermayesi bulunan Cardtek’in yüzde 24’lük hissesi ise hollandalı Revo Capital ve Turkcell’in ortaklarından Murat Vargı’nın yönettiği MV Holding’e ait. 2005 yılında Murat Sancak tarafından kurulan MT Holding ise teknoloji ve sağlık alanında yatırımları bulunuyor. 9 şirkette 300 çalışanı olan MT Holding’in en dikkat çeken ürünü ise Vera Delta adlı yazarkasa POS cihazı.