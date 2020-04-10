Sancaktepe Sahra Hastanesi’nin kabloları Türk Prysmian Kablo’dan

10 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, Türkiye’nin mega projelerinde elde ettiği başarılara her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Türk Prysmian Kablo koronavirüs salgını nedeniyle yapımına başlanan Sancaktepe Sahra Hastanesi’nin kablo tedarikini üstlendi. Türk Prysmian Kablo, 45 günde tamamlanacak bin oda kapasiteli hastaneye, bir hafta içerisinde teslim edilmek üzere, son teknolojiler ile geliştirilen yangına karşı güvenli kablolarıyla enerji sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè, “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuzdan aldığımız güçle ve sahip olduğumuz teknolojilerle, Türkiye’nin en önemli projelerini kablolarımızla geleceğe taşıyoruz. Bugün, koronavirüsüle mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın talimatlarıyla hayata geçirilecek olan Sancaktepe Sahra Hastanesi’ne kablo tedarik edeceğiz. Bundan önce, Bursa, Eskişehir ve Ankara Bilkent Şehir Hastaneleri’ne verdiğimiz kablolar ve kullandığımız son teknoloji ile sağlık sektörü projelerinde adımızdan sıkça söz ettirdik. Ülkemizin ve dünyanın zor günlerden geçtiği bir dönemde, böylesine önemli bir projede yer almak bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu” dedi.