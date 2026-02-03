Sandalyeci 60 ülkeye ihracat yapıyor, hedefte Suriye ve Irak var
İzmir’den dünyaya iç ve dış mekan mobilyaları üreten Sandalyeci, 19 ülkede Sandalyeci mağazaları ile hizmet veriyor. Bir aile şirketi olarak 2002 yılında Sandalyeci markasını hayata geçirdiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Başterzi, 2002 yılında ahşap sandalye ve masa imalatı ile başlayan yolculuklarının, bugün 60 ülkeye ihracat yapan, tanınan ve tercih edilen bir marka olarak devam ettiğini söyledi.
Özlem SARSIN-İZMİR
30 bin metrekarelik üretim tesislerinin bir fabrikadan ziyade atölye olarak konumlandığını belirten Başterzi, atölyede fason üretim yapmadıklarını tasarımcı ve projeye özel üretimler hayata geçirdiklerini kaydetti. Başterzi sözlerine şöyle devam etti: “Niş ürünlerimizle dünyanın 60 ülkesine imzamızı atıyoruz. İtalya’da bile Sandalyeci markası ile mağazamız var. Amerika’da, Kanada’da, Dubai’de, Kenya’da kısacası dünyanın 19 ülkesinde Sandalyeci markamızla mağazalarımız var. 2025 yılında Londra mağazamızı açtık. Bu sene Erbil’e mağazamızı açıyoruz. Irak’ta çok yatırım var. Potansiyeli çok yüksek. Suriye de yatırım için uygun. Biz isim haklarımızı ülkelerde alıyoruz. Kendi mağazalarımızın yanı sıra franchise modelinde mağazalarımız da var” dedi.
Cironun yüzde 80’i ihracattan
Cironun yüzde 80’inin ihracattan oluştuğunu da dile getiren Başterzi, “Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum, kur seviyeleri, enflasyon bizleri de olumsuz etkiledi. Karlılığımız geriledi, ürünlere zam yapmak zorunda kalıyoruz ama özel üretim yapıyor olmamız bizim için bir şans. Seri üretim yapan mobilyacıların işi çok daha zor. Rekabetçi bir ortam var. Amerika’ya mal satıyoruz rakiplerimiz de orada. AB maliyetleri ile Türkiye’deki maliyetler eşitlendi. Bu da rekabetimizi olumsuz etkiliyor. 2026 yılında da bulunduğumuz durumu korumaya çalışacağız” dedi.