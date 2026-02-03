Sandalyeci 60 ülkeye ihracat yapıyor, hedefte Suriye ve Irak var

Özlem SARSIN-İZMİR

30 bin metrekarelik üretim te­sislerinin bir fabrikadan ziya­de atölye olarak konumlandığını belirten Başterzi, atölyede fason üretim yapmadıklarını tasarımcı ve projeye özel üretimler hayata geçirdiklerini kaydetti. Başterzi sözlerine şöyle devam etti: “Niş ürünlerimizle dünyanın 60 ülke­sine imzamızı atıyoruz. İtalya’da bile Sandalyeci markası ile ma­ğazamız var. Amerika’da, Kana­da’da, Dubai’de, Kenya’da kısaca­sı dünyanın 19 ülkesinde Sandal­yeci markamızla mağazalarımız var. 2025 yılında Londra mağaza­mızı açtık. Bu sene Erbil’e mağa­zamızı açıyoruz. Irak’ta çok yatı­rım var. Potansiyeli çok yüksek. Suriye de yatırım için uygun. Biz isim haklarımızı ülkelerde alıyo­ruz. Kendi mağazalarımızın yanı sıra franchise modelinde mağa­zalarımız da var” dedi.

Cironun yüzde 80’i ihracattan

Cironun yüzde 80’inin ihra­cattan oluştuğunu da dile getiren Başterzi, “Türkiye ekonomisi­nin içinde bulunduğu durum, kur seviyeleri, enflasyon bizleri de olumsuz etkiledi. Karlılığımız ge­riledi, ürünlere zam yapmak zo­runda kalıyoruz ama özel üretim yapıyor olmamız bizim için bir şans. Seri üretim yapan mobilya­cıların işi çok daha zor. Rekabetçi bir ortam var. Amerika’ya mal sa­tıyoruz rakiplerimiz de orada. AB maliyetleri ile Türkiye’deki ma­liyetler eşitlendi. Bu da rekabeti­mizi olumsuz etkiliyor. 2026 yı­lında da bulunduğumuz durumu korumaya çalışacağız” dedi.