Sango’nun lojistik ödülü Toksan’a

Dünyanın dev otomobil şirketlerine mekanizma, kaporta ve şasi parçaları üreten Küçükoğlu Holding’e bağlı Toksan AŞ, uluslararası kuruluşlardan aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin yanı sıra ABD, Kanada, Çin, Tayland ve Endonezya’da fabrikaları bulunan Japon otomotiv yan sanayi firması Sango, Toksan AŞ’nin Kocaeli-Gebze fabrikasına “En İyi Lojistik Yönetimi Ödülü” verdi.

Toksan Fabrika Direktörü Gürkan Koyuncu, 1985 yılından bu yana otomotiv sektöründe orijinal parça üreten Toksan AŞ’nin, küresel pazarda pay sahibi olan, Türkiye’nin önemli firmaları arasında yer aldığını söyledi. Koyuncu; üretim, satış, istihdam, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevreci yaklaşım konularında yürüttüğü çalışmalarla dünya markası olma yolunda ilerleyen Toksan’ın, her alanda en iyi olmayı hedeflediğini belirtti. Koyuncu, bir asra yaklaşan geçmişi ile dünyanın önemli otomotiv firmaları arasında yer alan Sango’nun da, Toksan’ın güçlü paydaşları arasında yer aldığını belirterek, “Sango’dan aldığımız ‘En İyi Lojistik Yönetimi Ödülü’ ile daha önceden farklı kurum ve kuruluşlardan aldığımız prestijli ödüllere bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Gürkan Koyuncu, her yıl partnerlerine çeşitli kategorilerde ödüller veren Sango’nun, 2021 Yılı En İyi Lojistik Yönetimi Ödülü’ne Toksan’ı layık bulduğunu bildirdi. Ürün sevkiyatının zamanında yapılması, kalite kontrolü yapılan parçaların eksiksiz ulaştırılması, ürünlerin zarar görmeden güvenli bir şekilde sevkiyatının tamamlanmasının ödülün kriterlerini oluşturduğunu kaydeden Koyuncu, “Müşteri memnuniyeti, kalite anlayışı, eksiksiz ve tam zamanında ürün sevkiyatı konularında oluşturduğumuz kurumsal kültürümüzü ödülle taçlandırmış olmak, motivasyonumuzu artırıcı etkisiyle bizleri mutlu etmiştir. Ödülün alınmasında üretimin her aşamasında görev alan çalışma arkadaşlarımızı içtenlikle kutluyorum” diye konuştu.

Başarıyı ödüllerle taçlandırıyor

Firmanın yakın geçmişte aldığı ödüller hakkında da bilgi veren Gürkan Koyuncu, Great Place to Work Enstitüsü’nün iki yıl üst üste En İyi İşveren Ödülüne, Stevie Awards’ın Satış ve Müşteri Hizmetleri alanında altın ödülüne, Toyotetsu’nun Başarı Sürekliliği ödülüne, yine Sango’nun en iyi Tedarikçi Kalite Yönetimi ödülüne, Honda’nın en iyi tedarikçi özel ödülüne Toksan’ı layık gördüklerini hatırlattı. Türkiye’nin küresel marka oluşturma amacıyla başlattığı Turquality marka destek programına 4 yıl önce dâhil olan Toksan AŞ’nin sektörün en üst liginde bulunan küresel firmalarla rekabet ettiğini ve Türk markası olma yolunda ilerlediğini de dile getiren Gürkan Koyuncu, ödülün takım çalışmasının eseri olduğunu ve başarının tesadüfi olmadığını sözlerine ekledi.