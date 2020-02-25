Sanica, elektrikli forklift üretimine soyundu

25 Şubat 2020

Fatinoğlu Holding, 1987 yılında banyo küveti ile sanayiciliğe başlayan bir grup. Bugün Sanica markası ile alanında dünyanın 5’inci en büyük üreticisi arasında yer alıyor. Yıllar içinde panel radyatör, kombi, boru gibi alanlarda üretimini çeşitlendiren grubun bugün 3 ülkede 8 fabrikası, 80’den fazla pazara ihracatı var. İngiltere ve Macaristan’daki depoları, Kanada ve Rusya ofisleriyle büyük bir coğrafyaya ulaşıyor.

Yatırımcı yönü ile öne çıkan grupta yakın zamanda yeni bir üretim heyecanı yaşandı. Elektrikli forklift Sanica’nın yeni yatırım alanı oldu. Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, “Elektrikli forklift Türkiye’nin önemli bir ihtiyacıydı” diyor. Fatinoğlu, “Elektrikli forklift, 1 ile 3 yıl arasında yakıt ve servis maliyetiyle kendini amorti ediyor. Çevreci, doğa dostu, hijyenik bir ürün. Zaten başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinde dizel forklift kullanımı yasaklandı. Egzos gazı nedeniyle gıda merkezli tüm toptan yerlerde sağlık açısından kullanılmaması gerekiyor. Biz de de kapalı alanlarda kullanımı yasak ancak ciddi bir denetim olmadığı için kullanılmaktadır” diye konuştu.

Fatinoğlu yeni üretim alanları ile ilgili şu bilgileri verdi: “Mevcut fabrikalarımızdaki makine parklarından faydalanıyoruz. Bir binayı da forklift üretimine tahsis ettik. Şu anda küçük kapasitelerle üretim yapıyoruz. Hedefimiz ülke ihtiyacında önemli rol oynamak ve yakın coğrafyada bayi ve servis ağlarımızı oluşturmak. Gelecekte bu ülkelerdeki forklift pazarında büyük oyuncu olmak. Bununla beraber yerlilik oranımızı yükseltmek. Elektrikli forklift petrol bağımlılığını azaltması sayesinde ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacaktır. Yerlilik oranımız yüzde 75’e ulaştı. Yerli ürün belgesi aldık. Hedefimiz yüzde 95’e çıkarmak. 4 model üretiyoruz. 1600 kg kaldırma kapasitesinden, 4000 kg ‘a kadar geniş bir üretim yelpazemiz var...

Yeni fabrika yolda

Fatinoğlu Holding’in Manisa Akhisar OSB’da önemli yatırımları bulunuyor. Panel radyatör, kombi, cam temperleme üretim alanlarından. Yeni arsa satın alarak forklift işinde yeni fabrika kurmak grubun yakın dönem planları arasında. Grubun 58 bin metrekare alan üzerinde kurulacak yeni tesis, 170 milyon TL yatırım ile faaliyete geçirilecek. “Devletimizin her türlü desteğini yanımızda hissediyoruz. Ancak biz öz sermayemize dayanmayan yatırımlara bugüne kadar girmedik. Yeni yatırımımıza da kendi mali yapımız ile gireceğiz” diyen Fatinoğlu, “Elektrikli forklift konusunda en yüksek kapasiteli yatırıma biz soyunuyoruz. Bu alanda ithal ürün var piyasada ancak gümrük vergisi getirildi. İspanyol teknolojisi ile üretim yapıyoruz. Önemli gruplara satış gerçekleştirdik” şeklinde konuşuyor.