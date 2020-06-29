Sanica’dan 20 milyon dolarlık fabrika yatırımı

29 Haziran 2020

OSMAN KILIÇ/İSTANBUL

Faaliyetlerine 1987 yılında başlayan, Türkiye’nin ilk akrilik küvet üreticisi olan ve aynı zamanda banyo, spa, ısı, tesisat, cam, altyapı olmak üzere toplam 7 ana grupta faaliyet yürüten Sanica, koronavirüs salgınına rağmen yatırım yapmaya devam ediyor.

Sanica, 20 milyon dolar bütçe ile Manisa’nın Akhisar ilçesinde havlupan fabrikası kurma çalışmasına başladı. Bu fabrikayla 30 bin metrekare kapalı alanda üretim gerçekleştireceklerini belirten Sanica Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, “Bu yeni havlupan fabrikamızda yıllık üretim kapasitemiz de 300 bin adet olarak belirlendi” dedi. Bu yeni fabrikanın yanı sıra İstanbul ve Elazığ’da da fabrikaları bulunduğunu dile getiren Fatinoğlu, “İnşaatına başladığımız fabrikamız üretime bu yılın sonu itibarıyla başlayacak” açıklamasında bulundu.

Avrupa’nın en büyük 5 küvet üreticisinden biri

Yeni fabrikalarında banyo ve mutfaklarda kullanılan havlupanların yaklaşık 30 adet özel dekoratif modelde üretileceğini söyleyen Fatinoğlu, “Tüm üretim yurt dışına satılacak şekilde bağlantılar kuruldu. Yani bu fabrikayla tamamen ihracat yapacağız” diye konuştu. Avrupa havlupan pazarlarında dekoratif radyatörlerin hızlı bir yükselişte olduğunu belirten Fatinoğlu, hem alüminyum hem paslanmaz çelik hem de çelik malzemeden üretilecek dekoratif radyatörler estetiği ön planda tutularak tasarlanmış mimari çözümler olarak ortaya çıkıyor” dedi. Fatinoğlu ayrıca Sanica markası ile bu pazara odaklanacaklarının altını çizdi. 2 ülkede 7 tesiste üretim yaptıklarını da söyleyen Fatinoğlu, “Ürünlerimizi 50’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Sanica ayrıca Avrupa’nın en büyük 5 küvet üreticisi arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.