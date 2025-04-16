Saniyede 4 cihaz satan Lenovo, yatırım için görüşmeler yapıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Saniyede 4 cihaz satışı ger­çekleştiren marka, Motoro­la telefonlarının Türkiye’de yeniden satışı içinde eylül ayında bir gelişmenin yaşa­nabileceği belirtiliyor. Tür­kiye’de bir yatırım yapma mottosuyla yola çıkıp neler yapılabilir konusunda araş­tırmalar yaptıklarını belir­ten Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğ­lu, bir araştırma ve teknoloji merkezi yatırımı gibi bir ya­tırımı için hem özel hem ka­muyla ciddi görüşmeler ya­pıldığını aktardı. Türkiye’de Motorola markalı telefon­ların yeniden satılması ih­timalinin de olduğunu kay­deden Hantaloğlu, iç pazar­da satış için eylül ayında bir gelişmenin olabileceğini ifa­de etti. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Le­novo, 2024 yılı performansı­nı ve 2025 hedeflerinin de­ğerlendirildiği toplantıda konuşan Hantaloğlu, 2025’te yapay zekâ ve dijital dönü­şüm odaklı büyümeye devam edeceklerini söyledi. Han­taloğlu, yapay zekâdan veri merkezine, hibrit bulut alt­yapılarından uçtan uca diji­tal çözümlere kadar pek çok alanda sunduğu teknolojiler­le öne çıktıklarını aktardı.

Yapay zekâya 1.2 milyar dolar yatırım yapacak

Verilere göre; küresel bil­gi teknolojileri pazarının 2027’ye kadar yüzde 55 bü­yüyerek 3.9 trilyon dolara ulaşması beklendiğini bildi­ren Hantaloğlu, buna karşı­lık, Türkiye’nin toplam ihra­catında bilişim teknolojileri­nin payı yüzde 1 seviyesinde olduğunu ve bunun da Tür­kiye’nin yüksek potansiyeli­ne rağmen henüz gelişimin başında olduğunu gösterdi­ğini vurguladı. Lenovo’nun global ölçekte yapay zekâya yaptığı toplam yatırım taah­hüdü 1.2 milyar doları aştığı­nı ileten Hantaloğlu, “Dün­ya genelinde 400’den fazla AI uzmanı, 4 global AI mer­kezi ve 80’den fazla AI-ready platformla Lenovo, yalnızca teknolojiyi değil çözümleri de dönüştürüyor. GPT-in-a- Box™, AIPOD™ ve Microsoft Copilot+ gibi çözümleriyle kurumlara özel hibrit yapay zekâ çözümleri sunan Leno­vo, yıllık 2 milyar doları aşan AI geliriyle bu alandaki lider­liğini pekiştiriyor” dedi. Ku­rumların rekabette öne çık­masında yapay zekânın stra­tejik önemine vurgu yapan Hantaloğlu, “Lenovo’nun inovasyon anlayışı, müşteri­lerimizin iş süreçlerine değer katacak çözümler üretmeyi kapsıyor. Yatırımlarımız ve güçlü altyapımızla müşteri­lerimizin dijital dönüşümü­ne yön veriyoruz. Tüm bun­ların yanı sıra kurumların bu dönüşümde rekabet avanta­jı elde etmeleri için ürünle­rin yanı sıra kapsamlı çözüm­ler sunuyoruz” diye konuştu. Küresel teknoloji pazarı hızla büyürken, sunucu pazarının 2025’te yüzde 19.7 oranında artarak 278 milyar dolarlık hacme ulaşması beklendiği­ni aktaran Hantaloğlu, “Tür­kiye özelinde ise bu pazarın 393 milyon dolara ulaşaca­ğı öngörülüyor. Aynı şekilde, dünya genelinde veri depola­ma pazarının 2025 itibarıy­la 35.7 milyar dolarlık bir bü­yüklüğe erişmesi bekleniyor. Ayrıca dünya genelindeki sü­per bilgisayar pazarının yüz­de 30’u da Lenovo tarafından karşılanıyor. Lenovo, global PC pazarında yüzde 23.5’lik, Türkiye pazarında ise yüzde 24’lük payıyla üst üste beşin­ci kez liderliğini sürdürüyor” dedi. Türkiye’de yüzde 83 marka bilinirliği ile sektörün en güçlü markalarından biri olduklarını ifade eden Han­taloğlu, “Yüzde 62’lik satın al­ma değerlendirmesi oranı ve yüzde 28’lik satın alma terci­hi ile tüketici gözünde yüksek güvene sahip. Ayrıca sürdü­rülebilirlik hedefleri doğrul­tusunda 2050’de karbon net sıfır olmayı hedefleyen Leno­vo, “Bilim Temelli Hedefler” (Science Based Targets) ta­rafından onaylı sürdürülebi­lirlik yaklaşımını benimse­yerek sektörün öncüsü konu­munda” dedi.

Dijital dönüşüme öncülük ediyor

İnovasyon odaklı yaklaşımı ve ürün-hizmet ekosistemiy­le kurumların dijital dönü­şüme öncülük etmeye odak­lanan marka, hem bilgisayar ve HPC (High performan­ce computing) alanında hem dünyanın hem de Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketle­rinden biri olarak yer alıyor.