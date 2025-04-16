Saniyede 4 cihaz satan Lenovo, yatırım için görüşmeler yapıyor
Türkiye’de sahip olduğu yüzde 24’lük pazar payıyla beş yıldır ilk sırada yer alan Lenovo, Türkiye’de araştırma merkezi yatırımı için görüşmeler yapıyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Saniyede 4 cihaz satışı gerçekleştiren marka, Motorola telefonlarının Türkiye’de yeniden satışı içinde eylül ayında bir gelişmenin yaşanabileceği belirtiliyor. Türkiye’de bir yatırım yapma mottosuyla yola çıkıp neler yapılabilir konusunda araştırmalar yaptıklarını belirten Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, bir araştırma ve teknoloji merkezi yatırımı gibi bir yatırımı için hem özel hem kamuyla ciddi görüşmeler yapıldığını aktardı. Türkiye’de Motorola markalı telefonların yeniden satılması ihtimalinin de olduğunu kaydeden Hantaloğlu, iç pazarda satış için eylül ayında bir gelişmenin olabileceğini ifade etti. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Lenovo, 2024 yılı performansını ve 2025 hedeflerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Hantaloğlu, 2025’te yapay zekâ ve dijital dönüşüm odaklı büyümeye devam edeceklerini söyledi. Hantaloğlu, yapay zekâdan veri merkezine, hibrit bulut altyapılarından uçtan uca dijital çözümlere kadar pek çok alanda sunduğu teknolojilerle öne çıktıklarını aktardı.
Yapay zekâya 1.2 milyar dolar yatırım yapacak
Verilere göre; küresel bilgi teknolojileri pazarının 2027’ye kadar yüzde 55 büyüyerek 3.9 trilyon dolara ulaşması beklendiğini bildiren Hantaloğlu, buna karşılık, Türkiye’nin toplam ihracatında bilişim teknolojilerinin payı yüzde 1 seviyesinde olduğunu ve bunun da Türkiye’nin yüksek potansiyeline rağmen henüz gelişimin başında olduğunu gösterdiğini vurguladı. Lenovo’nun global ölçekte yapay zekâya yaptığı toplam yatırım taahhüdü 1.2 milyar doları aştığını ileten Hantaloğlu, “Dünya genelinde 400’den fazla AI uzmanı, 4 global AI merkezi ve 80’den fazla AI-ready platformla Lenovo, yalnızca teknolojiyi değil çözümleri de dönüştürüyor. GPT-in-a- Box™, AIPOD™ ve Microsoft Copilot+ gibi çözümleriyle kurumlara özel hibrit yapay zekâ çözümleri sunan Lenovo, yıllık 2 milyar doları aşan AI geliriyle bu alandaki liderliğini pekiştiriyor” dedi. Kurumların rekabette öne çıkmasında yapay zekânın stratejik önemine vurgu yapan Hantaloğlu, “Lenovo’nun inovasyon anlayışı, müşterilerimizin iş süreçlerine değer katacak çözümler üretmeyi kapsıyor. Yatırımlarımız ve güçlü altyapımızla müşterilerimizin dijital dönüşümüne yön veriyoruz. Tüm bunların yanı sıra kurumların bu dönüşümde rekabet avantajı elde etmeleri için ürünlerin yanı sıra kapsamlı çözümler sunuyoruz” diye konuştu. Küresel teknoloji pazarı hızla büyürken, sunucu pazarının 2025’te yüzde 19.7 oranında artarak 278 milyar dolarlık hacme ulaşması beklendiğini aktaran Hantaloğlu, “Türkiye özelinde ise bu pazarın 393 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Aynı şekilde, dünya genelinde veri depolama pazarının 2025 itibarıyla 35.7 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişmesi bekleniyor. Ayrıca dünya genelindeki süper bilgisayar pazarının yüzde 30’u da Lenovo tarafından karşılanıyor. Lenovo, global PC pazarında yüzde 23.5’lik, Türkiye pazarında ise yüzde 24’lük payıyla üst üste beşinci kez liderliğini sürdürüyor” dedi. Türkiye’de yüzde 83 marka bilinirliği ile sektörün en güçlü markalarından biri olduklarını ifade eden Hantaloğlu, “Yüzde 62’lik satın alma değerlendirmesi oranı ve yüzde 28’lik satın alma tercihi ile tüketici gözünde yüksek güvene sahip. Ayrıca sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 2050’de karbon net sıfır olmayı hedefleyen Lenovo, “Bilim Temelli Hedefler” (Science Based Targets) tarafından onaylı sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek sektörün öncüsü konumunda” dedi.
Dijital dönüşüme öncülük ediyor
İnovasyon odaklı yaklaşımı ve ürün-hizmet ekosistemiyle kurumların dijital dönüşüme öncülük etmeye odaklanan marka, hem bilgisayar ve HPC (High performance computing) alanında hem dünyanın hem de Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olarak yer alıyor.