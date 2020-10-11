Sanko, Akasya ve Akbatı COVID-19 sağlık belgesi aldı

11 Ekim 2020

Hüsnügül ŞURGUN-GAZİANTEP

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, “Sektör olarak Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu’nun hali hazırda şart koştuğu bir dizi önlem var ve bu önlemleri zaten her alışveriş merkezi almak durumunda. Akiş GYO olarak Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun yönlendirmelerine ek sıfır risk politikası gözettik. Başta iklimlendirme olmak üzere, salgının yayılımına engel olacak en sağlıklı ve garanti yolları tercih ettik. Ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için yaklaşık 300 bin dolarlık bir yatırım yaptık” dedi.

TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin önemine değinen Sanko Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, “Gaziantep’in ilk TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan alışveriş merkezi olmaktan dolayı mutluyuz” dedi. Niyazi Büyükaksu, “Yeniden hizmet vermeye başladığımız günden itibaren titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızı belgelendirmenin gururunu yaşıyoruz. AVM’lerin yeniden açıldığı günden itibaren ziyaretçilerine, yönetim ve mağaza personeline sağlıklı alışveriş ortamı sağlamak için her türlü önlemi alan ve süreci titizlikle yöneterek TSE’den belge alınmasını sağlayan ekip arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.